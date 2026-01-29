O que pode acontecer se os EUA atacarem o Irã? 7 possíveis cenários

EPA O presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei Os Estados Unidos parecem prestes a atacar o Irã nos próximos dias. Embora os alvos potenciais sejam em grande parte previsíveis, o desfecho não é.

Assim, se nenhum acordo de última hora for alcançado com o Irã e o presidente americano, Donald Trump, decidir ordenar um ataque das forças americanas, quais seriam os possíveis cenários?

1. Ataques pontuais e cirúrgicos, poucas vítimas civis e transição para a democracia Aqui, as forças aéreas e navais dos EUA realizam ataques limitados e de precisão contra bases militares do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e da unidade Basij, uma força paramilitar sob controle da Guarda Revolucionária, além de locais de lançamento e armazenamento de mísseis balísticos e de instalações do programa nuclear iraniano. Um regime, já enfraquecido, seria derrubado e passaria, com o tempo, por uma transição para uma democracia genuína, permitindo que o Irã volte a se integrar ao restante do mundo. Esse é um cenário altamente otimista. As intervenções militares ocidentais no Iraque e na Líbia não resultaram em transições suaves para a democracia. Embora tenham encerrado ditaduras brutais em ambos os casos, elas deram início a anos de caos e derramamento de sangue.

A Síria, que conduziu sua própria revolução e derrubou o presidente Bashar al-Assad sem apoio militar ocidental em 2024, tem obtido resultados melhores até o momento. 2. O regime sobrevive, mas modera suas políticas Esse cenário poderia ser chamado, em linhas gerais, de "modelo venezuelano", no qual uma ação rápida e contundente dos EUA mantém o regime no poder, mas leva à moderação de suas políticas. No caso do Irã, isso significaria a sobrevivência da República Islâmica, o que não satisfaria parte da população iraniana, mas o país seria obrigado a reduzir o apoio a milícias violentas em todo o Oriente Médio, a encerrar ou limitar seus programas nucleares e de mísseis balísticos, além de aliviar a repressão a protestos internos.

Novamente, trata-se de um cenário pouco provável. A liderança da República Islâmica permaneceu resistente a mudanças por 47 anos. Tudo indica que é incapaz de alterar seu rumo neste momento. BBC 3. O regime entra em colapso e é substituído por um governo militar Muitos consideram este o desfecho mais provável.

Embora o regime do Irã seja claramente impopular entre muitos, e sucessivas ondas de protestos tenham enfraquecido o regime iraniano ao longo dos anos, ainda existe um vasto e influente aparato de segurança do Estado com interesse na manutenção do status quo. As principais razões pelas quais os protestos até agora não conseguiram derrubar o regime são a ausência de deserções significativas entre militares para o lado dos manifestantes e a disposição para permanecer no poder dos que detêm o controle de usar força e brutalidade sem restrições. Na confusão que se seguiria a eventuais ataques dos EUA, é possível que o Irã acabe governado por um forte regime militar, composto em grande parte por integrantes da Guarda Revolucionária.