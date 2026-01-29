Nicki Minaj se declara 'fã nº 1' de Trump e mostra 'gold card': como funciona visto dos EUA para imigrantes ricos?

Getty Images A rapper Nicki Minaj, nascida em Trinidad e Tobago, se declarou na quarta-feira (28/1) "fã n° 1" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ela também mostrou o seu "gold card de Trump", que oferece residência permanente no país e um caminho para obter a cidadania americana.

Trump chamou a estrela ao palco em Washington, quando ela anunciou seu apoio ao chamado programa "Contas de Trump", que oferece fundos fiduciários para crianças.

Antes crítica das duras políticas de imigração do presidente, Minaj vem elogiando sua liderança nos últimos anos. Ela emigrou para os Estados Unidos com seus pais, quando era criança. Sua manifestação vem em uma época de protestos no país, depois que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) mataram dois cidadãos americanos em incidentes separados: Renée Nicole Good, no dia 7, e Alex Pretti, em 24 de janeiro. Reuters Minaj, com suas longas unhas características, de mãos dadas no palco com Donald Trump "Eu diria que, provavelmente, sou a fã n° 1 do presidente e isso não irá mudar", declarou Minaj. Ela foi vista de mãos dadas com Trump no pódio.

"E o ódio ou o que as pessoas tiverem para dizer não me afeta de forma nenhuma. Na verdade, isso me motiva a apoiá-lo ainda mais." Minaj também mostrou seu novo cartão, adornado com o rosto de Trump, em uma postagem no X (antigo Twitter). "Finalizando a papelada da cidadania neste momento, segundo meu maravilhoso, amável e charmoso presidente", acrescentou ela posteriormente, destacando que o cartão foi "gratuito".

Welp… pic.twitter.com/c5v8ztVVLR — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) January 28, 2026 O que é o 'gold card de Trump'? Lançado em dezembro, o "gold card de Trump" oferece um caminho rápido para que imigrantes ricos como Minaj obtenham a cidadania americana. Eles pagam US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) e uma taxa de processamento de US$ 15 mil (cerca de R$ 781 mil), em troca da residência nos Estados Unidos.