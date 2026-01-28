'Salas da fúria': como são os espaços cada vez mais populares para liberar a raiva e aliviar o estresse?

Shuka Piryaee Para Shuka Piryaee, ir a uma 'sala da fúria' é 'uma forma divertida e ridícula de reset' "Certamente, houve um momento de desconforto no início." Deena conta à BBC que sua primeira visita a uma "sala da fúria" foi muito diferente do que ela imaginava.

Ela não teve sentimentos caóticos, nem ficou agressiva, destruindo coisas. Na verdade, ela ficou "surpreendentemente controlada e muito mais consciente".

"Depois que me adaptei, vivenciei a experiência mais como uma liberação física do que como uma explosão emocional." Cada vez mais mulheres vêm pagando para destruir objetos antigos, como televisores, móveis e louças, protegidas com equipamento especial. Acredita-se que o conceito das "salas da fúria" tenha surgido no Japão, no final dos anos 2000. Mas uma mulher chamada Donna Alexander afirma ter criado uma dessas salas na sua garagem mais ou menos na mesma época, no Estado americano do Texas.

Naquele espaço, as pessoas podiam entrar e destruir objetos que haviam sido descartados pelos donos. No Reino Unido, ainda são poucos os lugares onde você pode pegar um taco de baseball e liberar as emoções reprimidas. As "salas de fúria" são promovidas como uma forma de aliviar o estresse e liberar a raiva acumulada.

E há um aspecto interessante na sua base de clientes. Alguns proprietários afirmam que a maioria das pessoas que procuram essas salas são mulheres. BBC Deena conta que visitou uma 'sala da fúria' para experimentar algo diferente Deena conta que procurou a "sala da fúria", inicialmente, "por curiosidade". "Não sou irada ou volátil", explica ela.

"Passo a impressão de ser uma pessoa muito tranquila e serena. Por isso, no princípio, achei muito estranho e quase errado estar aqui." Mas Deena conta que, depois de algum tempo, se sentiu "muito mais leve e tranquila". Ela compara a experiência com "pressionar um botão de reset ou receber uma massagem muito boa". Deena explica que seu trabalho é acelerado e exige muita responsabilidade e constante tomada de decisões. Agora, ela acredita que a "sala da fúria" pode ajudá-la a lidar com estas situações.