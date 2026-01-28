O relato de uma mãe após seus três filhos morrerem em lago congelado: 'Eu era uma só. Não consegui salvá-los'

KTVT/CBN News Texas Esta história contém informações que alguns leitores podem achar pertubadoras. Três irmãos morreram em Bonham, no norte do Texas, Estados Unidos, depois de caírem em um lago congelado em uma propriedade privada na última segunda-feira (26/1).

Cheyenne Hangaman, mãe das crianças, disse que tentou resgatá-los tirando os três da água e colocando no gelo, mas a superfície continuava quebrando.

"Eles eram três e eu era uma só... é por isso que não consegui salvá-los", disse à CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos. Ela descreveu seus filhos — de 6, 8 e 9 anos — como cheios de personalidade, e pediu às famílias que "se certifiquem de abraçar seus filhos com força e sempre dizer que os amam". Hangaman, que tem seis filhos, soube do acidente quando a filha correu até ela gritando que os irmãos haviam caído na água.

As crianças estavam brincando perto do lago, que fica a cerca de 30 metros da casa onde a família estava. O mais novo caiu primeiro depois de tentar "patinar" na camada de gelo da água, segundo Hangaman, acrescentando que os dois irmãos mais velhos pularam na água atrás dele. "Quando eu os vi, eles estavam se debatendo e eu sabia que os corpos deles já estavam em choque. A água estava gelada", afirmou.

AFP Hangaman disse que pediu aos filhos para ficar longe da água 'Tentei lutar' Enquanto tentava salvá-los, ela começou a ter dificuldades e foi resgatada por um vizinho. "Eu tentei lutar pela vida dos meus filhos, mas tive que vê-los se debatendo e afogando. E eu não consegui ajudá-los", disse. O vizinho, um treinador de futebol da escola onde os garotos estudavam, ouviu os gritos e conseguiu puxar a mãe de dentro da água.