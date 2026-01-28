Copa pode ser boicotada por torcedores europeus? Entenda a pressão em resposta a Trump

A discussão sobre um boicote ao evento cresceu após Trump afirmar que pretende assumir o controle da Groenlândia, território administrado pela Dinamarca, alegando razões de segurança nacional

O evento será realizado nos Estados Unidos , Canadá e México , entre 11 de junho e 19 de julho.

O ex-presidente da Fifa Joseph Blatter demonstrou apoio à proposta de um boicote de torcedores aos jogos da Copa do Mundo deste ano, citando preocupações com a conduta do presidente americano, Donald Trump , e de seu governo.

Getty Images O presidente da Fifa, Gianni Infantino, mantém relação próxima com Donald Trump

Na segunda-feira (26/1), Blatter, que comandou a Fifa entre 1998 e 2015 e renunciou em meio a investigações de corrupção, endossou declarações do advogado suíço anticorrupção Mark Pieth, em entrevista ao jornal Der Bund.

Pieth, que presidiu o Comitê Independente de Governança que supervisionou as reformas da Fifa há uma década, citou a morte da manifestante Renee Nicole Good , baleada por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) em Minneapolis , como um dos motivos para que torcedores não viajem aos EUA.

Ao compartilhar a entrevista no X, Blatter escreveu: "Acho que Mark Pieth está certo ao questionar esta Copa do Mundo".

"Há apenas um conselho para os torcedores: fiquem longe dos EUA! Vocês verão melhor pela televisão. E, ao chegar, os torcedores devem esperar que, se não agradarem às autoridades, serão colocados diretamente no próximo voo de volta. Se tiverem sorte", disse Pieth.

A discussão sobre boicotar a Copa cresceu após Trump afirmar que pretende assumir o controle da Groenlândia , território administrado pela Dinamarca , alegando razões de segurança nacional.

"O que estamos vendo internamente — a marginalização de opositores políticos, abusos por parte dos serviços de imigração etc. — dificilmente encoraja torcedores a irem para lá", afirmou Pieth ao Tages-Anzeiger.

O apoio de Blatter ocorreu após a morte de um segundo cidadão americano, Alex Pretti , por agentes do ICE.

Ao defender sua posição, ele citou o boicote liderado pelos EUA aos Jogos Olímpicos de 1980, em Moscou, após a invasão do Afeganistão pela União Soviética.

"Eu realmente me pergunto quando será o momento de pensar e falar concretamente sobre isso [um boicote]. Para mim, esse momento já chegou", disse Oke Göttlich, vice-presidente da DFB, ao Hamburger Morgenpost.

Um dirigente da Federação Alemã de Futebol (DFB) afirmou que chegou o momento de considerar um boicote à Copa do Mundo de 2026, em resposta às ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Partido Democrático Europeu (EDP) alertou que pode pedir às federações nacionais que considerem se retirar do torneio se não houver garantias de segurança para visitantes europeus.

A Alemanha se envolveu em uma disputa com a Fifa na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando a entidade máxima do futebol mundial ameaçou punir jogadores com cartão amarelo por usarem a braçadeira OneLove durante as partidas.

"Na minha avaliação, a ameaça potencial é maior agora do que era naquela época. Precisamos ter essa discussão."

Já no Parlamento britânico, 26 parlamentares de quatro partidos diferentes pedem que entidades esportivas avaliem expulsar os Estados Unidos de grandes competições internacionais.

Eles afirmam que esses eventos "não devem ser usados para legitimar ou normalizar violações do direito internacional por Estados poderosos".

Os signatários dizem estar preocupados com a "escalada das ações dos EUA contra a Venezuela", incluindo o "sequestro do presidente Nicolás Maduro", que configuraria "intervenção direta nos assuntos internos de um Estado soberano".

A moção também menciona ameaças contra Dinamarca, Colômbia e Cuba, que "enfraquecem a ordem internacional baseada em regras".

Embora a Casa Branca ainda não tenha respondido à BBC sobre a moção dos parlamentares britânicos, o governo americano já havia afirmado que a captura de Maduro foi uma operação de aplicação da lei contra um líder considerado ilegítimo e responsável por tráfico de drogas e terrorismo.

Trump disse que os EUA agora controlariam a Venezuela e sua indústria de petróleo. Maduro insiste que é um prisioneiro de guerra, e Trump enfrentou fortes críticas em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

O presidente americano também ameaçou impor tarifas a oito países europeus que se opuseram ao plano, entre eles Alemanha e França. A ameaça foi depois atenuada, mas as tensões permanecem.

O governo francês, contudo, disse não apoiar um boicote neste momento. "Por enquanto, não há, por parte do ministério, qualquer desejo de boicotar esta grande competição", afirmou a ministra do Esporte, Marina Ferrari.

Na Dinamarca, que ainda tenta se classificar para o torneio, declarou estar "ciente da atual situação sensível" e disse acompanhar o cenário "de forma contínua".

Também há apelos para que Escócia — classificada para a fase final da Copa pela primeira vez em 28 anos — e Inglaterra boicotem o torneio.

A ex-deputada escocesa do SNP Hannah Kennedy-Bardell disse que "ações radicais" podem ser necessárias. Já o líder do grupo de torcedores da Scottish Football Union (SFU) alertou para a necessidade de um "plano B".

A política externa de Trump e a Copa

Em dezembro, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, concedeu a Trump o primeiro "prêmio da paz" da entidade durante a cerimônia do sorteio da Copa do Mundo de 2026, em Washington.

Infantino disse que o presidente americano havia "desempenhado um papel fundamental" na construção de um cessar-fogo entre Israel e Palestina. A decisão foi criticada pela Football Supporters Europe e por organizações de direitos humanos.

Sam Corum/PA Wire O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu prêmio das mãos de Infantino

Nas semanas seguintes, os EUA realizaram ações militares na Venezuela e na Nigéria e sinalizaram possíveis novas operações na Groenlândia, no México — coanfitrião da Copa — e em outros dois países participantes do torneio: Colômbia e Irã.

Em declarações públicas, Trump pressionou Cuba a "fechar um acordo" sobre as exportações de petróleo venezuelano "antes que seja tarde demais" e afirmou que uma ação militar contra a Colômbia "soa bem".

Assim como no caso venezuelano, ele acusou Bogotá de não fazer o suficiente para combater o tráfico de drogas. O presidente colombiano, Gustavo Petro, disse à BBC acreditar haver agora uma "ameaça real" de intervenção militar dos EUA.

O México também entrou no discurso. Trump afirmou que drogas estariam "inundando" os Estados Unidos a partir do país vizinho e declarou que "algo terá de ser feito", em meio a relatos de que sua equipe teria começado a planejar o envio de tropas. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, rejeitou qualquer sugestão de ação militar em território nacional.

Além disso, Trump voltou a insistir que os EUA precisam assumir o controle da Groenlândia por razões de segurança nacional, sem descartar o uso da força, e anunciou novas tarifas contra oito aliados europeus que se opõem à proposta.

O território ártico, rico em minerais, é administrado pela Dinamarca — país-membro da Otan — e pode disputar a Copa do Mundo caso se classifique.

O governo americano também enfrenta questionamentos crescentes sobre a legalidade de ataques aéreos contra supostas embarcações do narcotráfico no Mar do Caribe e no Pacífico Oriental.

No campo migratório, Trump ampliou proibições de viagem para cidadãos de países de maioria muçulmana e africanos, alegando razões de segurança nacional.

Especialistas afirmam que as listas mudam com frequência e carecem de critérios transparentes, o que gera insegurança jurídica para atletas e torcedores.

Diante disso, países afetados discutem medidas de retaliação diplomática e até boicotes simbólicos a competições em solo americano, enquanto algumas federações avaliam pedir à Fifa garantias formais de que seus cidadãos não serão barrados.

A Fifa poderia agir?

A Fifa se recusou a comentar a moção dos parlamentares britânicos, e não há indicação de que possa reconsiderar a concessão anual de seu prêmio da paz.

Poucos acreditam, no entanto, que a entidade tomará qualquer medida contra um país que sediará a maioria das partidas da Copa do Mundo, especialmente considerando a relação próxima que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, cultivou com Trump.

Esses laços levaram a acusações de que a Fifa se politizou, embora a entidade insista que, como organizadora de competições, tem o dever estatutário de permanecer neutra.

Getty Images Não é a primeira vez que a Fifa enfrenta pressão por causa das ações políticas de um país-sede

Não é a primeira vez que a Fifa enfrenta pressão por causa das ações políticas de um país-sede.

Em 2018, o torneio foi realizado na Rússia, apesar da anexação da Crimeia quatro anos antes. A Rússia também era acusada de ataques cibernéticos, interferência em eleições ocidentais e do envenenamento com agente neurotóxico novichok em Salisbury.

Comparações também são feitas com a decisão posterior da Fifa de banir a Rússia após a invasão em larga escala da Ucrânia, em 2022, sanção que permanece em vigor. "Queremos consistência", disse Brian Leishman, um dos parlamentares que assinaram a moção, ao Daily Mirror.

"É uma invasão de uma nação soberana e o sequestro de um presidente na Venezuela. Sou muito crítico a Maduro, quero deixar isso claro, mas o que vimos é uma violação do direito internacional. Quando você vê como a Rússia foi tratada, o que é absolutamente correto, eu só quero que haja consistência."

Alguns membros da Fifa apontam em privado que a União Russa de Futebol continua sendo uma associação-membro e que a proibição de disputar partidas internacionais se deveu mais à recusa de outras seleções em enfrentá-la e a preocupações de segurança do que a uma posição moral formal da entidade.

Um vislumbre da abordagem da Fifa veio em outubro, quando Infantino disse que a Fifa "não pode resolver problemas geopolíticos", em meio a pressões para sancionar Israel após uma comissão de inquérito da ONU concluir que havia cometido genocídio contra palestinos em Gaza.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel rejeitou categoricamente o relatório, classificando-o como "distorcido e falso".

As preocupações não se limitam à Fifa. O Comitê Olímpico Internacional (COI) também enfrenta pressão semelhante em relação aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Uma coalizão de organizações de direitos civis enviou uma carta ao COI alertando que as políticas migratórias e de segurança de Trump poderiam impedir atletas, jornalistas e torcedores de entrar nos Estados Unidos.

O grupo afirma que restrições de visto, detenções em aeroportos e novas ordens executivas criaram um ambiente de "medo e incerteza" para estrangeiros.