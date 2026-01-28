A nova lei de imigração da Espanha que pode beneficiar 25 mil brasileiros em situação irregular no país

Getty Images O governo espanhol aprovou na terça-feira (27/1) um decreto-lei que regularizará a situação de milhares de pessoas migrantes que vivem de forma irregular no país. O governo estima que a medida afete 500 mil estrangeiros, mas dados de 2025 do centro de análise Funcas indicam que o número de beneficiados pode chegar a 840 mil pessoas. Destas, mais de 25 mil são brasileiras.

A medida beneficiará todas as pessoas que vivam na Espanha em situação irregular desde antes de 31 de dezembro de 2025 e os solicitantes de asilo.

Os requisitos incluem a ausência de antecedentes criminais e a comprovação de residência no país por, pelo menos, cinco meses no momento da solicitação. O prazo para dar início ao processo de legalização vai de abril até 30 de junho. Para comprovar os cinco meses exigidos, os imigrantes poderão apresentar documentos como um contrato de aluguel ou contas de energia elétrica, o registo no centro de saúde ou inscrição municipal de residência, comprovantes de envios de dinheiro ou passagens de transporte. Caso exista alguma ordem de expulsão por motivos administrativos contra o imigrante, ela será suspensa no momento em que o processo for iniciado.

Ao final, o beneficiado obtém uma autorização de residência de um ano, prorrogável com a legislação já existente. O governo também se comprometeu a resolver os em até três meses. "O objetivo é conseguir a integração plena desta pessoas. Estamos dignificando e reconhecendo pessoas que já estão no nosso país e dando resposta a uma realidade da qual não podemos fugir", explicou a ministra da Integração, Segurança Social e Migrações, Elma Saiz. "Esta lei representa a coerência do Governo espanhol na sua política migratória, que trabalha por uma migração regular, ordenada e segura e põe no centro os direitos humanos, reconhecendo a contrubuição das pessoas estrangeiras ao nosso país".

A norma ainda não foi publicada no Boletim Oficial do Estado e as regras exatas ainda não foram especificadas, mas se espera que isso aconteça nos próximos dias. Getty Images A Espanha tem mais de 9 milhões de migrantes em situação regular Imigração e mercado informal Além de dar dignidade aos migrantes, a lei visa também reter os trabalhadores estrangeiros que já estão no país, retirá-los da economia informal e integrá-los no sistema, com salários mais dignos e contratos de trabalho legais, para contribuir ao crescimento da economia. Segundo um estudo do Real Instituto Elcano de junho de 2025, vivem na Espanha mais de 9 milhões de imigrantes de forma legal: 48% são latino-americanos, e os brasileiros representam 4% do total da imigração.

O mesmo estudo indica que a maioria dos imigrantes provenientes da América Latina se concentra especialmente na capital, Madri, onde vivem mais de 1 milhão de latino-americanos, e outras quatro províncias: Guadalajara, Barcelona, Baleares e Tenerife. Dentro da população economicamente ativa, os imigrantes representam 23%, um dado que fica abaixo do real, uma vez que os dados recolhem apenas os imigrantes que têm um contrato de trabalho e exclui os que não têm estatuto legal e trabalham, por isso, na economia informal. A maioria dos imigrantes latino-americanos trabalham no setor de hotelaria e alimentação (28%), seguido da construção (19%).