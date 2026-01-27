'Você está morto?': O aplicativo para jovens solitários que viralizou na China

Getty Images Estima-se que poderá haver até 200 milhões de pessoas morando sozinhas na China em 2030 Um novo aplicativo de telefone celular com aparência sombria tomou a China de surpresa. Seu nome: Você Está Morto? O conceito é simples. Você precisa fazer check-in a cada dois dias, clicando em um grande botão na tela do celular, para confirmar que está vivo.

Se não o fizer, ele avisará o contato de emergência que você indicou, informando que você pode estar com problemas.

O aplicativo foi lançado sem muito alarde em maio do ano passado. Mas a atenção em torno dele explodiu nas últimas semanas. Muitos jovens chineses que moram sozinhos nas cidades do país baixaram e instalaram o aplicativo em massa. Com isso, Você Está Morto? passou a ser o aplicativo pago mais baixado na China. Institutos de pesquisa indicam que, em 2030, poderá haver até 200 milhões de pessoas morando sozinhas no país asiático, segundo o portal estatal chinês Global Times.

É a essas pessoas que se destina o aplicativo, que se descreve como uma "companhia segura... seja você um profissional solo, um estudante que mora longe de casa ou qualquer pessoa que decida ter um estilo de vida solitário". "As pessoas que moram sozinhas em qualquer estágio da vida precisam de algo deste tipo, como os introvertidos, os que sofrem de depressão, os desempregados e outros em situação vulnerável", declarou um usuário nas redes sociais chinesas. "Existe o temor de que as pessoas que moram sozinhas possam morrer sem que alguém perceba, sem ter ninguém para quem pedir ajuda", disse outra pessoa.

"Às vezes imagino, se eu morresse sozinho, quem viria recolher meu corpo?" Cópia de tela/Moonshot Technologies O aplicativo exige que você clique periodicamente em um grande botão para confirmar que está vivo Wilson Hou tem 38 anos. Ele mora a cerca de 100 km da sua família e conta que foi exatamente por este motivo que instalou o aplicativo. Hou trabalha na capital chinesa, Pequim. Ele volta para casa duas vezes por semana, para ver sua esposa e seu filho, mas conta que precisa ficar longe deles no momento, para trabalhar em um projeto. Na maior parte das vezes, ele dorme no emprego.

"Minha preocupação era que, se algo acontecesse comigo, eu poderia morrer sozinho no lugar que aluguei e ninguém ficaria sabendo", segundo ele. "É por isso que baixei o aplicativo e defini minha mãe como meu contato de emergência." Ele também destaca que baixou Você Está Morto? logo depois do seu lançamento, temendo que ele fosse proibido devido às suas conotações negativas. Algumas pessoas rapidamente criticaram o nome nada agradável do aplicativo. Eles dizem que se inscrever nele poderia trazer má sorte.