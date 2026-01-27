Por que Trump abandonou estratégia de ataque após morte de enfermeiro por agentes federais em Minneapolis

Reuters Governo Trump mudou de tom na forma como tratou incidente fatal em Minneapolis O governo do presidente americano, Donald Trump, abandonou rapidamente sua tática habitual de negar acusações e atacar opositores depois de inicialmente recorrer a essa estratégia quando agentes federais mataram a tiros o enfermeiro Alex Pretti em Minneapolis na manhã de sábado (24/1). Em menos de 24 horas, à medida que circulavam online vários vídeos dos tiros disparados por agentes do ICE (sigla em inglês do órgão federal de imigração e alfândega dos EUA), ficou claro que o governo Trump estava fora de sintonia com a opinião pública e com o que os americanos podiam ver com os próprios olhos.

Desde então, o governo e o próprio Trump mudaram de estratégia, culpando o Partido Democrata pelo ocorrido e dando menos ênfase às ações do enfermeiro que foi morto.

Os democratas, por sua vez, intensificaram as críticas à política de deportação em massa do presidente e às táticas agressivas do ICE, entrando em uma disputa política que pode resultar em uma nova paralisação do governo na sexta-feira (30/1). Na manhã de segunda-feira (26/1), o vice-procurador-geral dos EUA, Todd Blanche, descreveu a situação como um "barril de pólvora". Embora Blanche tenha atribuído a responsabilidade do episódio aos democratas, muitos — dos dois lados da divisão política dos EUA — concordam que o cenário atual está repleto de riscos. A resposta inicial do governo Trump à morte de Pretti foi direta: o homem de 37 anos foi retratado como um "terrorista doméstico" determinado a derramar sangue.

A secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, disse que Pretti queria "causar danos" e estava "empunhando" uma arma (o que foi refutado pelos vídeos que registraram a morte de Pretti). O comandante da Patrulha da Fronteira, Gregory Bovino, afirmou que "parece uma situação em que um indivíduo queria causar o máximo de danos e massacrar policiais". O principal conselheiro presidencial de Trump, Stephen Miller, chamou Pretti de "aspirante a assassino". O governo Trump costuma reagir rapidamente quando é alvo de críticas. A estratégia de "negar e atacar" há muito tempo é usada por Trump para lidar com adversidades.

Mas, talvez de forma reveladora, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, se recusou a repetir na segunda-feira as declarações de Miller quando foi questionada se o presidente concordava com seu conselheiro. Em vez disso, afirmou que seria conduzida uma investigação completa. O tom foi visivelmente mais contido do que o adotado imediatamente após o tiroteio. AFP via Getty Images Manifestantes se reuniram no centro de Minneapolis exigindo que o ICE, agência de imigração e fiscalização de fronteiras dos EUA, deixe Minnesota após a morte do enfermeiro de cuidados intensivos Alex Pretti, de 37 anos A resposta inicial repetiu a estratégia adotada pelo governo Trump três semanas antes, quando agentes federais mataram a tiros outra moradora de Minneapolis, Renee Good.

As autoridades disseram que Good era uma terrorista que havia "usado" seu veículo como arma em uma tentativa de ferir agentes do ICE. Assim como no caso de Good, a versão dos fatos apresentada pelo governo Trump foi contestada por autoridades locais, testemunhas e pela família da vítima. Em um comunicado divulgado no domingo (25/1), os pais de Pretti pediram que a verdade viesse à tona e acrescentaram: "As mentiras repugnantes contadas sobre nosso filho pelo governo são repreensíveis e nojentas."