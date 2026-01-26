O polêmico plano de Trump para construir uma 'Nova Gaza' repleta de arranha-céus

Reuters Apresentação do projeto para a Faixa de Gaza Os Estados Unidos revelaram seus planos para uma "Nova Gaza", uma tentativa de reconstrução do zero do devastado território palestino. Uma série de slides mostra dezenas de arranha-céus ao longo da costa do Mediterrâneo e bairros residenciais na zona de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. E um mapa indica o empreendimento por fases, com novas zonas residenciais, agrícolas e industriais para os 2,1 milhões de habitantes do território.

As imagens foram apresentadas durante a cerimônia de assinatura do Conselho de Paz criado pelo presidente americano Donald Trump. O novo organismo se propõe a pôr fim à guerra de dois anos entre Israel e o Hamas e supervisionar a reconstrução de Gaza.

A cerimônia ocorreu durante o Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça. "Teremos muito sucesso em Gaza", declarou Trump. "Será um espetáculo digno de se ver." "No fundo, sou um incorporador imobiliário e o importante é a localização. E eu disse: 'Vejam esta localização em frente ao mar. Vejam este belo terreno. O que ele poderia se tornar para tantas pessoas.'"

O genro de Trump, Jared Kushner, ajudou a negociar o cessar-fogo que entrou em vigor em outubro. Ele afirmou durante a cerimônia que foram lançadas 90 mil toneladas de munições sobre a Faixa de Gaza e é necessário limpar 60 milhões de toneladas de escombros. "Inicialmente, consideramos a ideia de dizer 'Vamos construir uma zona livre e uma zona do Hamas'. Mas, depois, dissemos: 'Querem saber? Vamos simplesmente planejar para termos um sucesso fenomenal", declarou Kushner.

"O Hamas assinou um acordo de desmilitarização e é o que vamos fazer cumprir. As pessoas nos perguntam qual é o nosso plano B. Não temos plano B." Reuters A ONU calcula que 81% de todas as estruturas da Faixa de Gaza estejam destruídas ou danificadas. Um mapa do plano americano mostra uma zona reservada para o "turismo litorâneo". Ali, haveria 180 prédios de apartamentos, diversas "zonas residenciais", "complexos industriais, centros de dados e indústrias avançadas", além de "parques e instalações agrícolas e esportivas".

Seria construído um novo porto marítimo e um aeroporto, perto da fronteira com o Egito. E haveria um "cruzamento trilateral", no ponto onde convergem as fronteiras com o Egito e Israel. A reurbanização seria dividida em quatro fases, começando em Rafah e avançando gradualmente para o norte, até chegar à Cidade de Gaza. O mapa também mostra uma faixa de terreno baldio, que se estende ao longo das fronteiras com o Egito e Israel.