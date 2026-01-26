O casal que ganhou indenização de mais de R$ 1 milhão por 'racismo alimentar' nos EUA

Urmi Bhattacheryya Urmi Bhattacheryya e Aditya Prakash processaram a universidade que estudavam alegando discriminação racial Uma discussão que começou por causa de um prato de comida no micro-ondas terminou com dois estudantes indianos ganhando um acordo de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) de uma universidade nos Estados Unidos. Aditya Prakash e sua noiva, Urmi Bhattacheryya, entraram com uma ação judicial por direitos civis contra a Universidade do Colorado Boulder, depois que eles enfrentaram uma série de "microagressões e retaliações" após o incidente com o micro-ondas.

Segundo o processo, o assédio começou depois que um funcionário da universidade se opôs a Prakash esquentar seu almoço de palak paneer — um dos pratos mais populares do norte da Índia, feito de purê de espinafre e paneer (o equivalente a um queijo cottage) — em um micro-ondas no campus, por causa do cheiro da comida.

Em resposta aos questionamentos da BBC, a universidade disse que não comentaria as "circunstâncias específicas" em torno das alegações de discriminação e assédio feitas pelos estudantes, devido às leis de privacidade, mas que está "comprometida em promover um ambiente inclusivo para todos os estudantes, professores e funcionários, independentemente de origem, religião, cultura e outras categorias protegidas pelas leis dos EUA e pelas políticas da universidade". "Quando essas alegações surgiram em 2023, nós as levamos a sério e aderimos a processos estabelecidos e robustos para tratá-las, como fazemos com todas as denúncias de discriminação e assédio. Chegamos a um acordo com os estudantes em setembro [de 2025] e negamos qualquer responsabilidade neste caso", disse a universidade. Prakash diz que, para ele, a ação judicial nunca teve como objetivo conseguir dinheiro. "Foi sobre mostar que há consequências para quem discrimina indianos por causa da sua 'indianidade'", declarou.

O processo recebeu ampla cobertura da imprensa na Índia desde que foi noticiado, na semana passada, dando início a um debate sobre o que muitos descreveram como "racismo alimentar" em países ocidentais. Nas redes sociais, muitos indianos compartilharam suas próprias experiências de ridicularização por seus hábitos alimentares no exterior. Alguns também apontaram que a discriminação relacionada à comida é generalizada na própria Índia, onde alimentos não vegetarianos são proibidos em muitas escolas e faculdades por serem vistos como impuros ou sujos.

Pessoas de castas desfavorecidas e de Estados do nordeste do país frequentemente enfrentam preconceito por seus hábitos alimentares, com queixas sobre o cheiro dos ingredientes que utilizam. E não se trata apenas de comida indiana ou sul-asiática — comunidades da África, da América Latina e de outras partes da Ásia também relataram experiências de constrangimento e vergonha por causa de seus hábitos alimentares. 'Odor pungente' Prakash e Bhattacheryya afirmam que tudo começou em setembro de 2023.

Prakash, estudante de doutorado no Departamento de Antropologia da universidade, estava esquentando seu almoço de palak paneer no micro-ondas quando um funcionário teria comentado que a comida exalava um odor "pungente" e disse que havia uma regra proibindo aquecer alimentos com cheiro forte naquele micro-ondas. Prakash disse que a regra não foi mencionada em lugar nenhum e, quando perguntou quais alimentos eram considerados "pungentes", foi informado de que sanduíches não eram, mas que curry era. Prakash alegou que, após esse episódio, houve uma série de ações por parte da universidade que levaram ele e Bhattacheryya — que também era doutoranda na instituição — a perderem o financiamento de pesquisa, funções de docência e até mesmo os orientadores de doutorado com quem trabalhavam havia meses.