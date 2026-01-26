Chefe anti-imigração de Trump vai deixar Minneapolis após morte de enfermeiro

Getty Images O chefe da Patrulha da Fronteira, Gregory Bovino, responsável pelas operações anti-imigração na cidade de Minneapolis, deixará o posto de "comandante em missão especial" após a morte do enfermeiro Alex Pretti no sábado (24/1), de acordo com a CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos. A decisão ocorre após uma forte reação negativa sobre como altos funcionários federais, incluindo Bovino e a Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, responderam ao tiroteio.

Imediatamente após o tiroteio, Bovino afirmou que parecia que Pretti queria "massacrar os policiais". Seus agentes rapidamente divulgaram uma fotografia da arma de Pretti, insinuando que isso justificava o uso de força letal.

O "czar da fronteira" do governo Trump, Tom Homan, irá à cidade para liderar a repressão à imigração e se reunir com autoridades locais. Em uma publicação nas redes sociais na noite desta segunda-feira, Tricia McLaughlin, secretária-adjunta do DHS, disse que Gregory Bovino não foi exonerado de suas funções e que ele é "uma peça fundamental" da equipe de Donald Trump. Alex Pretti foi morto a tiros durante confronto com agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Minneapolis, duas semanas após a morte de outra cidadã americana, também durante uma operação na região.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) afirmou que os agentes dispararam em legítima defesa depois que Pretti, que segundo eles estava armado com uma pistola, resistiu às tentativas de desarmá-lo. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, chamou Pretti de "terrorista doméstico", e disse que ele compareceu "armado" para "impedir uma operação policial". Segundo ela, Pretti abordou agentes da Patrulha da Fronteira com uma "pistola semiautomática de 9 mm" e "reagiu violentamente" quando os agentes tentaram desarmá-lo.

Um agente então disparou "tiros defensivos", após temer por sua vida e pela vida de seus colegas, segundo Noem. Diversas testemunhas e autoridades, bem como a família de Pretti, contestaram essa versão. O BBC Verify, serviço de checagem da BBC, analisou sete vídeos do momento em que agentes derrubam Alex Pretti no chão e identificou que ele não estava segurando uma arma, segundo essas imagens.

Pretti tinha 37 anos e trabalhava como enfermeiro na UTI do hospital Minneapolis Veterans Affairs, informou sua família em comunicado. Familiares disseram à agência de notícias Associated Press (AP) que ele estava incomodado com a repressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à imigração na cidade. A saída de Bovino ocorre em um momento em que a Casa Branca mudou a forma como está lidando com as consequências da morte de Pretti, que recebeu críticas não apenas de oponentes políticos do presidente, mas também de membros das forças de segurança e de seu próprio partido.