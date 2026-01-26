A dolorosa jornada de quem decide aceitar a ideia de não ter filhos: 'Eu não desisti, abri mão'

Caroline Stafford As amigas de Caroline diziam para não se preocupar, que acabaria acontecendo, ou que ela deveria parar de tentar, porque aí sim ela engravidaria Costuma-se dizer que, se você se esforçar o suficiente, você acabará conseguindo o que deseja. Mas, às vezes, a coisa mais difícil e corajosa a se fazer é parar de tentar.

Depois de anos tentando formar uma família, incluindo a dolorosa montanha-russa dos tratamentos de fertilidade e um aborto espontâneo devastador no dia de Natal, Caroline Stafford descobriu que a única maneira de encontrar alguma paz novamente era aceitar que isso não iria acontecer e construir um futuro diferente.

Caroline Stafford Caroline e Gareth se conheceram na escola em Nottinghamshire, no Reino Unido Quase 1 em cada 5 mulheres no Reino Unido não tem filhos. No Brasil, o casal sem filhos foi a composição familiar que mais cresceu neste século, saltando de 13,0% em 2000 para 24,1% (ou 13,9 milhões) em 2022, segundo dados dos censos realizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Já a proporção de mulheres no Brasil sem cônjuge e com filhos no total de unidades domésticas subiu de 11,6% em 2000 para 13,5% (ou 7,8 milhões) em 2022. Isso pode ocorrer por diversos motivos, incluindo escolha pessoal. Mas algumas simplesmente descobrem que a vida familiar que haviam imaginado não acontece. Após um ano tentando engravidar sem sucesso, Caroline e Gareth consultaram um clínico geral. Uma rodada de fertilização in vitro (FIV) no Reino Unido foi seguida por outras rodadas no exterior, um processo repleto de consultas ansiosas, medicamentos e injeções.

Ao mesmo tempo, Caroline via suas amigas engravidarem e terem seus próprios bebês. "Ficamos absolutamente felizes por elas, mas a verdade é que era a pior coisa de ouvir", Caroline conta ao programa Ready to Talk with Emma Barnett, da BBC. Para quem está na situação de Caroline, simplesmente ver um pai ou uma mãe com um carrinho de bebê pode ser doloroso, e às vezes gerar uma inveja constante.

Esse sentimento a corroía, mudando quem Caroline era. "Sua visão de mundo fica menor e muitas vezes mais negativa. Comecei a não gostar muito de como estava me sentindo em relação às outras pessoas", diz Caroline. As amigas diziam para não se preocupar, que acabaria acontecendo, ou que ela deveria parar de tentar, porque aí sim ela engravidaria.