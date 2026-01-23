O misterioso cogumelo que faz as pessoas verem 'pessoinhas'

Colin Domnauer O hospital atende centenas desses casos todos os anos. Todos têm um mesmo responsável: Lanmaoa asiatica, um tipo de cogumelo que forma relações simbióticas com pinheiros nas florestas da região e é um alimento popular naquela região Todo ano, os médicos de um hospital na província de Yunnan, na China, se preparam para a chegada de um grande número de pacientes com uma queixa atípica. Eles apresentam um sintoma marcante e estranho: visões de figuras minúsculas, semelhantes a elfos, que passam por baixo de portas, sobem paredes e se penduram em móveis. O hospital atende centenas desses casos todos os anos. Todos têm um mesmo responsável: Lanmaoa asiatica, um tipo de cogumelo que forma relações simbióticas com pinheiros nas florestas da região e é um alimento popular localmente, conhecido pelo sabor intenso e rico em umami (um dos cinco gostos básicos percebidos pelo paladar humano, ao lado de doce, salgado, azedo e amargo).

Em Yunnan, o L. asiatica é vendido em mercados, aparece em cardápios de restaurantes e é servido em casa durante o auge da temporada de cogumelos, entre junho e agosto.

Mas é preciso que se cozinhe bem eles, pois, caso contrário, podem provocar alucinações. "Em um restaurante de hot pot de cogumelos de lá, o atendente acionou um cronômetro de 15 minutos e nos alertou: 'Não comam antes de o tempo acabar ou vocês podem ver pessoinhas'", diz Colin Domnauer, doutorando em Biologia na Universidade de Utah (EUA) e no Museu de História Natural de Utah, que estuda L. asiatica. "Parece ser um conhecimento bastante difundido na cultura local." Mas fora de Yunnan e de poucos outros lugares, o estranho cogumelo permanece um enigma.

"Há muitos relatos sobre a existência desse psicodélico [cogumelo], e muitas pessoas procuram por ele, mas nunca conseguiram encontrar a espécie", afirma Giuliana Furci, micologista (especialista em fungos) e fundadora e diretora-executiva da Fungi Foundation, organização sem fins lucrativos dedicada à descoberta, documentação e conservação de fungos. Domnauer, da Universidade de Utah, está em uma busca para solucionar mistérios que cercam essa espécie de fungo há décadas e identificar o composto ainda desconhecido responsável por suas alucinações de notável semelhança, além de entender o que ele pode ensinar sobre o cérebro humano. Domnauer ainda era estudante de graduação quando ouviu falar pela primeira vez do L. asiatica por meio de seu professor de micologia.

"Parecia algo tão bizarro, a ideia de que possa existir um cogumelo capaz de provocar alucinações dignas de contos de fadas, relatadas em diferentes culturas e épocas", diz Domnauer. "Eu fiquei intrigado e movido pela curiosidade para entender melhor". Colin Domnauer Lanmaoa asiatica é vendido em mercados, aparece em cardápios de restaurantes e é servido em casa durante o auge da temporada de cogumelos, entre junho e agosto A literatura acadêmica oferecia poucas pistas sobre o assunto. Em um estudo publicado em 1991, dois pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências descreveram casos de pessoas na província de Yunnan que haviam ingerido determinado cogumelo e passaram a apresentar "alucinações liliputianas", termo psiquiátrico usado para designar a percepção de figuras humanas, animais ou fantásticas em tamanho diminuto. A expressão faz referência aos pequenos habitantes da ilha fictícia de Lilliput, no romance de 1726 chamado As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift.

Segundo os pesquisadores, os pacientes viam essas figuras "se movendo por todos os lados", em geral, havia mais de dez seres minúsculos na cena. "Eles os viam sobre as roupas ao se vestir e sobre seus pratos enquanto comiam", acrescentaram. As visões, relataram, "eram ainda mais vívidas quando os olhos estavam fechados". Já na década de 1960, o escritor americano Gordon Wasson e o botânico francês Roger Heim, que levaram ao público ocidental a existência dos cogumelos com psilocibina, se depararam com algo semelhante na Papua Nova Guiné. Eles procuravam um cogumelo que, segundo uma equipe de missionários que havia visitado a região 30 anos antes, fazia os moradores locais "enlouquecerem", condição que um antropólogo mais tarde batizou de "mushroom madness" (loucura do cogumelo, em tradução livre)