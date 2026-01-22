O que é o sistema de defesa antimíssil 'Domo de Ouro' de Trump e como ele funcionaria?

Reuters Donald Trump anuncia o escudo antimíssil Domo de Ouro no Salão Oval com o Secretário de Defesa Pete Hegseth O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que a aquisição da Groenlândia é fundamental para o desenvolvimento de seu futurista sistema de defesa Domo de Ouro. Em um discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, ele disse: "Tudo o que queremos da Dinamarca, para segurança nacional e internacional, e para manter à distância nossos potenciais inimigos — muito enérgicos e perigosos — é esta terra onde construiremos o maior Domo de Ouro já feito."

No ano passado, Trump disse que o sistema estaria "totalmente operacional" até o final de seu mandato presidencial em 2029.

Após um financiamento inicial de US$ 23 bilhões, o presidente estimou o custo total em cerca de US$ 175 bilhões, mas o Escritório de Orçamento do Congresso afirmou que o valor final poderia ser quase cinco vezes maior ao longo de duas décadas. Os planos envolvem uma rede de tecnologias de "próxima geração" em terra, mar e espaço — incluindo interceptores e sensores espaciais, com o objetivo de deter mísseis. O Domo de Ouro expandiria e aprimoraria os sistemas existentes para proteger os EUA contra ameaças aéreas cada vez mais sofisticadas de países como Rússia e China.

Como funcionaria o Domo de Ouro? O plano de Trump é parcialmente inspirado no Domo de Ferro de Israel, que usa sistemas de defesa por radar para interceptar ameaças de mísseis de curto alcance e está em uso desde 2011. O Domo de Ouro, no entanto, seria muitas vezes maior e projetado para combater uma gama mais ampla de ameaças. Ele usaria uma rede de potencialmente centenas de satélites, algo que teria sido inviável economicamente no passado, mas que é uma possibilidade mais prática hoje.

"Ronald Reagan queria isso há muitos anos, mas eles não tinham a tecnologia", disse Trump, referindo-se ao sistema de defesa antimíssil baseado no espaço, popularmente chamado de "Guerra nas Estrelas", que o ex-presidente havia proposto na década de 1980. O Domo de Ouro seria "capaz até mesmo de interceptar mísseis lançados do outro lado do mundo ou lançados do espaço", acrescentou Trump. Ele seria construído para se defender contra mísseis de cruzeiro e balísticos (incluindo armas hipersônicas — aquelas capazes de se mover mais rápido que a velocidade do som) e sistemas de bombardeio orbital fracionário — também chamados de FOBS — que poderiam lançar ogivas do espaço.

O diretor do Centro de Inovação Cibernética e Tecnológica dos EUA, o contra-almirante Mark Montgomery, disse à BBC que o Domo de Ouro dependeria de "três ou quatro grupos de satélites que, juntos, somam centenas de satélites". "Há satélites que fazem detecção, várias centenas deles, detectando lançamentos. Depois, há uma série que rastreia e fornece soluções de controle de fogo. E, por fim, há satélites de engajamento, que carregam as armas cinéticas ou o que quer que seja usado para abater [os mísseis inimigos]", disse ele à BBC. É possível construir o Domo de Ouro em três anos? Getty Images O Domo de Ouro seria "capaz até mesmo de interceptar mísseis lançados do outro lado do mundo, ou lançados do espaço", disse Trump O jornalista Shashank Joshi, editor de defesa da revista The Economist, disse à BBC que os militares dos EUA levam o plano muito a sério, mas que não é possível acreditar que ele será concluído durante o mandato de Trump. Além disso, o custo enorme do projeto consumiria uma grande parte do orçamento de defesa dos EUA.