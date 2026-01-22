Enquanto Brasil fica em silêncio, mais sete países aceitam entrar no Conselho de Gaza de Trump

EPA O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, visitou a Casa Branca em novembro Sete países, entre eles Arábia Saudita, Turquia e Egito, disseram que vão aderir ao Conselho da Paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo uma declaração conjunta. Eles se juntarão a Israel, que também confirmou publicamente sua participação (em comunicado separado), e outras nações que se comprometeram anteriormente com o convite. Segundo a agência Reuters, até o momento cerca de 35 líderes mundiais afirmaram publicamente que integrarão o comitê.

Nesta quinta-feira (22/01), Trump lançou oficialmente o conselho durante uma cerimônia no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

No evento, o presidente americano afirmou que "muitas coisas boas estão acontecendo", e que as ameaças à Europa, à América e ao Oriente Médio "estão realmente se acalmando". "Há apenas um ano, o mundo estava em chamas", disse durante a cerimônia de assinatura, que contou com a presença de alguns dos membros fundadores do conselho, entre eles o presidente argentino, Javier Milei, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Na noite de quarta-feira (21/01), Trump havia afirmado que o presidente russo, Vladimir Putin, também havia concordado em integrar o conselho, mas Putin disse que o país ainda está analisando o convite.

Inicialmente, acreditava-se que o conselho teria como objetivo ajudar a pôr fim à guerra de dois anos entre Israel e o Hamas e supervisionar a reconstrução em Gaza. No entanto, o estatuto proposto não menciona o território palestino e parece ter sido concebido para substituir funções da Organização das Nações Unidas (ONU). A Arábia Saudita, porém, afirmou que o grupo de países de maioria muçulmana, Arábia Saudita, Turquia, Egito, Jordânia, Indonésia, Paquistão e Catar, endossou o objetivo de consolidar um cessar-fogo permanente em Gaza, apoiar a reconstrução e avançar no que descrevem como uma "paz justa e duradoura". No Fórum Econômico Mundial, em Davos, Trump disse na quarta-feira (21/01) a repórteres que Putin havia aceitado o convite. "Ele foi convidado, aceitou. Muitas pessoas aceitaram", afirmou.

Putin respondeu rapidamente, dizendo que o convite estava sendo avaliado, segundo a agência de notícias Reuters. Ele afirmou que a Rússia estava preparada para fornecer US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,1 bilhões) a partir de ativos russos congelados e que via o conselho como relevante, sobretudo para o Oriente Médio. Não está claro quantos países foram convidados a integrar o novo órgão criado por Trump — Canadá e Reino Unido estão entre eles, mas ainda não se pronunciaram publicamente. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Argentina, Albânia, Armênia, Azerbaijão, Belarus, Hungria, Cazaquistão, Marrocos e Vietnã já aderiram. Uzbequistão, Paquistão, Indonésia, Kosovo e Paraguai também teriam aceitado o convite, segundo a Reuters.

Ainda não há informações se Lula aceitará participar da entidade representando o Brasil. Trump disse a jornalistas que o presidente brasileiro teria um "grande papel" na entidade. "Eu gosto dele", elogiou Trump em entrevista a jornalistas na Casa Branca. Na quarta-feira (21/01), o Vaticano também confirmou que o papa Leão 14 recebeu um convite. Falando a repórteres, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, disse que o pontífice precisaria de tempo para decidir se participará. Já o primeiro-ministro da Eslovênia, Robert Golob, afirmou que recusou o convite por considerar que o órgão "interfere perigosamente na ordem internacional mais ampla".