Ela ficava tonta e só conseguia fazer o mínimo com os filhos, e o médico falou que era 'apenas cansaço de mãe' — não era

Arquivo pessoal Rose Stokes é jornalista freelancer e mãe de dois filhos Depois de dar à luz seu segundo filho, a jornalista freelancer Rose Stokes se sentia exausta o tempo todo. "Eu realmente só conseguia fazer o mínimo indispensável para cuidar dos meus filhos", ela conta. "Eu os colocava para dormir às sete da noite e precisava ir direto para a cama."

Stokes achava que seu cansaço era simplesmente consequência de ser mãe de duas crianças pequenas. Mas aquele não era o único problema.

"Eu também tinha outros sintomas, como queda de cabelo", relembra ela. "Eu tinha um gosto metálico engraçado na boca o tempo todo. Eu tinha sempre aftas na língua e também sofria falta de ar e tontura." "Fui ao médico algumas vezes e sempre ouvia 'bem, você é mãe de crianças pequenas, o que você esperava?' Mas o nível de exaustão era muito intenso", contou ela ao programa Woman's Hour, da BBC Rádio 4.

Após diversas consultas médicas, Stokes pediu um exame de sangue, que mostrou baixos níveis da proteína ferritina. O primeiro médico de Stokes descartou seus níveis de ferritina porque, nas suas palavras, "não eram tão baixos". Mas ela conseguiu consulta com outro médico que chegou a um diagnóstico: deficiência de ferro, um problema relativamente comum, especialmente entre as mulheres.

Segundo o Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica britânico, cerca de 8% das mulheres apresentam deficiência de ferro. Mas muito menos homens são afetados pela condição — no Reino Unido, são apenas 3%. E uma causa comum é a gravidez, um período que Rose Stokes havia atravessado recentemente. Os sintomas de Stokes (cansaço, tontura e aftas na língua) são apenas alguns dos sinais de alerta.