Donald Trump: o que se sabe sobre a 'estrutura de um futuro acordo' sobre a Groenlândia

O que poderá trazer este acordo? Será que pode ser aceitável para a Dinamarca e a Groenlândia, que deixaram claro que não abrem mão da soberania da maior ilha do mundo?

O que foi anunciado sobre o acordo? Trump fez o anúncio após a realização de diálogos durante o Fórum Econômico Global em Davos, na Suíça. "Com base em uma reunião muito produtiva que tive com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, formamos a estrutura de um futuro acordo em relação à Groenlândia", postou o presidente americano na sua plataforma Truth Social. Trump não forneceu detalhes, mas comentou que as discussões continuariam até que se chegasse ao acordo.

Rutte afirmou que não discutiu a questão principal da soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia, na sua reunião com Donald Trump. A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen declarou que a Dinamarca pode negociar sobre tudo, menos "sobre a nossa soberania". Já o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, afirmou que a soberania é "uma linha vermelha". Especificamente, ele disse desconhecer os detalhes do acordo sendo discutido.

Existe algum detalhe? Quais são as opções? O jornal The New York Times mencionou autoridades anônimas para afirmar que uma ideia proporia a cessão pela Dinamarca da soberania sobre pequenas áreas da Groenlândia, onde os Estados Unidos construiriam bases militares. Este acordo seria similar ao status de duas bases existentes em Chipre, que estão sob a soberania britânica desde a independência da ilha do Mediterrâneo, em 1960. Não está claro como se aplicará este modelo se a Dinamarca e a Groenlândia não renunciarem à sua soberania.