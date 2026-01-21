As fotos de rostos de centenas de mortos vazadas à BBC em meio a brutal repressão a protestos no Irã

AFP via Getty Images Manifestantes bloqueiam uma rua de Teerã, na noite de 9 de janeiro, uma das mais mortais para os manifestantes na capital iraniana até o momento Importante: esta reportagem apresenta conteúdo sensível sobre violência que pode ser perturbador para alguns leitores. Centenas de fotos revelando os rostos de pessoas mortas durante a violenta repressão aos protestos contra o governo do Irã foram vazadas para a BBC Verify.

As imagens são fortes demais para serem exibidas sem serem borradas. Elas revelam os rostos sangrentos, inchados e feridos de pelo menos 326 vítimas, incluindo 18 mulheres.

As imagens foram exibidas em um necrotério localizado no sul da capital iraniana, Teerã. Elas são uma das poucas formas disponíveis para que as famílias possam identificar seus entes queridos mortos. Muitas das vítimas estavam muito desfiguradas para serem identificadas. E 69 delas foram marcadas em idioma persa como homens ou mulheres anônimas, o que sugere que sua identidade era desconhecida quando a foto foi tirada. Apenas 28 vítimas tinham etiquetas com nomes claramente visíveis nas fotos.

BBC Etiquetas encontradas em mais de 100 vítimas mostram a data da morte registrada como sendo 9 de janeiro, uma das noites mais mortíferas para os manifestantes em Teerã até o momento. As ruas da cidade foram incendiadas durante os confrontos com forças de segurança. Os manifestantes cantaram slogans contra o líder supremo do país e a República Islâmica. Seguiu-se uma convocação para protestos em todo o país, feita por Reza Pahlavi, o filho exilado do último xá do Irã.

As fotos vazadas oferecem um pequeno retrato das milhares de pessoas que se acredita tenham sido mortas nas mãos do Estado iraniano. Getty Images Manifestantes iranianos se reúnem ao bloquear uma rua durante um protesto em Teerã, na noite de 9 de janeiro A BBC Verify vem acompanhando a marcha dos protestos no Irã desde o seu início, no final de dezembro. Mas o bloqueio quase total da internet, imposto pelas autoridades do país, fez com que ficasse extremamente difícil documentar a escala da violência do governo contra seus opositores.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, reconheceu publicamente milhares de mortes, mas culpou os Estados Unidos, Israel e pessoas descritas por ele como "insurgentes". Apesar do bloqueio à internet, que entra na sua terceira semana, um pequeno número de pessoas conseguiu enviar informações para o exterior. E centenas de imagens em close das vítimas, tiradas do interior do Centro Médico Forense Kahzirak, foram enviadas para a BBC Verify. Analisamos 392 fotos de vítimas e conseguimos identificar 326 pessoas. Algumas tinham diversas imagens, tiradas de diferentes ângulos.