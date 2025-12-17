O que é e quanto poder tem o Clã do Golfo, maior grupo criminoso da Colômbia, incluído na lista de organizações terroristas pelos EUA

Nadege Mazars / The Washington Post via Getty Images Estima-se que um terço dos 9 mil integrantes do EGC atue como um exército, disputando controle territorial com outros grupos armados na Colômbia O Exército Gaitanista da Colômbia (EGC), mais conhecido como Clã do Golfo, foi designado como organização terrorista estrangeira pelo Departamento de Estado norte-americano. "É uma organização violenta e poderosa, com milhares de integrantes. Sua principal fonte de renda é o tráfico de cocaína, usado para financiar suas atividades violentas", afirma um comunicado do órgão chefiado por Marco Rubio.

Originado de remanescentes do paramilitarismo dos anos 1990, o EGC, que afirma ter motivações políticas, é considerado o grupo criminoso mais poderoso da Colômbia. É a quarta organização armada colombiana incluída pelos Estados Unidos na lista de organizações terroristas estrangeiras, ao lado do Exército de Libertação Nacional (ELN), das Farc-EP e da Segunda Marquetalia — essas duas últimas, dissidências das Farc que se desmobilizou após o acordo de paz de 2016. A decisão de Washington ocorre em um momento de alta tensão na América Latina. Desde setembro, militares norte-americanos têm atacado dezenas de embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico no Caribe e no Pacífico sul-americano, deixando ao menos 95 mortos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem reiterado que a campanha contra o narcotráfico em breve incluirá ações terrestres na Venezuela. Trump acusa o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar uma organização criminosa chamada Cartel dos Sóis, o que Maduro nega. O líder americano também não descartou a possibilidade de ataques em território colombiano — o que gerou fortes críticas do presidente Gustavo Petro, recentemente sancionado pelos EUA por supostos vínculos com o narcotráfico.

O Clã do Golfo, por sua vez, está em negociações com o governo Petro como parte da estratégia de "paz total". A designação do grupo como organização terrorista por parte dos Estados Unidos parece colocar todo esse contexto em suspenso. O que é e como surgiu o Clã do Golfo A extensa região do Urabá, na fronteira com o Panamá e em torno de um golfo com saída para o Caribe, foi dominada nos anos 1990 pelas guerrilhas do Exército Popular de Libertação (EPL) e das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

Depois, entraram em cena as Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), o exército paramilitar que combatia a insurgência. O EPL e as AUC estão na origem das Autodefesas Gaitanistas da Colômbia (AGC, hoje EGC), ou Clã do Golfo, já que ex-integrantes de ambos os lados — em tese opostos e desmobilizados — se articularam em uma nova organização que, segundo analistas e o Estado, assumiu um perfil mais criminoso do que político. O EGC cresceu em poder e controle territorial.