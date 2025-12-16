O casal que morreu ao deter um dos atiradores na praia de Bondi na Austrália

GoFundMe O casal celebraria seu 35º aniversário de casamento em janeiro, segundo a família Imagens chocantes de uma câmera em um veículo mostram como um casal foi morto o tiroteiro da praia de Bondi, na Austrália, após tentarem tirar a arma de um dos atiradores. Boris Gurman, de 69 anos, e sua esposa Sofia, de 61, agiram com coragem para tentar proteger outras pessoas antes de serem assassinados, disse a família do casal em um comunicado.

Um vídeo mostra Gurman, que era aposentado, lutando com um dos atiradores e pegando a arma, antes dos dois caírem no chão. Logo depois, Gurman se levanta e aparentemente atinge o suspeito com a pistola. Acredita-se que o atirador tinha outra arma, com a qual assassinou o casal. "Mesmo que nada possa aliviar a dor pela perda de Boris e Sofia, sentimos um profundo orgulho por sua valentia e generosidade", disse a família. "Isso resume quem eram Boris e Sofía: pessoas que de maneira instintiva e altruísta sempre tentaram ajudar os outros."

O casal Gurman, que era judeu, foram as primeiras vítimas fatais do ataque de domingo, informou o jornal Sydney Morning Herald. Até o momento, foram confirmadas pelo menos 15 mortes no tiroteio, que aconteceu durante um evento para celebrar o primeiro dia do Hanukkah. A família também ressaltou no comunicado que o casal estava junto há 34 anos.

"Estamos desolados pela perda repentina e incompreensível de nossos queridos Boris e Sofía Gurman." "Boris era um mecânico aposentado, conhecido por sua generosidade, sua força silenciosa e disposição para ajudar qualquer pessoa necessitada", continuou o comunicado. "Sofía trabalhava para a Australia Post [a empresa de serviços de postagem da Austrália] e era muito querida pelos seus colegas e pela comunidade."

"Juntos, eles viveram uma vida honesta e trabalhadora em Bondi, tratando a todos com gentileza, carinho e respeito. Boris e Sofía eram dedicados à família e um ao outro. Eles eram o coração da nossa família e sua ausência deixou um vazio imensurável." 'Um herói' Testemunhas descreveram Boris Gurman como um "herói". A dona do veículo cuja câmara registrou o vídeo disse à agência Reuters que Gurman "não fugiu, mas avançou diretamente contra o perigo, usando toda sua força para tirar a arma e lutar até o fim".