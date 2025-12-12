Pessoas otimistas vivem mais?

Getty Images Dick Van Dyke atribui a sua impressionante longevidade ao otimismo e ao fato de nunca ficar com raiva Dick Van Dyke, o lendário ator e comediante americano que estrelou clássicos como Mary Poppins e O Calhambeque Mágico, completa 100 anos neste sábado (13/12). O adorado ator atribui a sua impressionante longevidade ao otimismo e ao fato de nunca ficar com raiva. Embora a longevidade dependa, é claro, de muitos fatores, como genética e estilo de vida, há evidências que dão respaldo à alegação de Van Dyke. Diversos estudos indicam que manter níveis baixos de estresse e uma visão positiva e otimista da vida está associado a longevidade.

Por exemplo, no início dos anos 1930, pesquisadores pediram a 678 freiras iniciantes, a maioria com cerca de 22 anos, que escrevessem uma autobiografia ao ingressar em um convento. Seis décadas depois, os pesquisadores analisaram os textos e compararam os resultados com os desfechos de saúde dessas mulheres. Os pesquisadores constataram que mulheres que expressaram mais emoções positivas no início da vida, como dizer que sentiam gratidão, em vez de ressentimento, viveram, em média, dez anos a mais do que aquelas cujos textos tendiam a ser mais negativos. Um estudo do Reino Unido também constatou que pessoas mais otimistas viveram entre 11% e 15% mais do que seus pares pessimistas.

E, em 2022, um estudo que analisou cerca de 160 mil mulheres de diferentes origens étnicas constatou que aquelas que se diziam mais otimistas tinham maior probabilidade de chegar aos 90 anos do que as pessimistas. Uma possível explicação para esses resultados está nos efeitos que a raiva tem sobre o coração. Pessoas com uma visão mais positiva ou otimista da vida parecem lidar melhor com a raiva ou conseguir controlá-la. Isso é relevante porque a raiva pode provocar diversos efeitos significativos no organismo.

A raiva desencadeia a liberação de adrenalina e cortisol, os principais hormônios do estresse do organismo, especialmente nos homens. Mesmo explosões breves de raiva podem levar a um declínio da saúde cardiovascular. A sobrecarga adicional que o estresse crônico e a raiva impõem ao sistema cardiovascular tem sido associada a um maior risco de desenvolver condições como cardiopatias, AVC e diabetes tipo 2. Esses problemas respondem por cerca de 75% das mortes precoces. Embora estresse e raiva não sejam as únicas causas dessas doenças, contribuem de forma significativa para seu surgimento.