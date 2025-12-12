O que é a Lei Global Magnitsky, que EUA usaram contra Alexandre de Moraes

ANDRE BORGES/EPA-EFE/REX/Shutterstock Sanções americanas a Moraes eram uma das pautas mais defendidas por apoiadores de Bolsonaro O governo dos Estados Unidos retirou nesta sexta-feira (12/12) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, da lista de sancionados pela Lei Magnitsky. Foi a primeira vez que uma autoridade brasileira foi submetida a tal punição, uma das mais severas disponíveis para Washington contra estrangeiros considerados autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

Moraes foi incluído na lista no final de julho, mas a sanção já era uma possibilidade desde maio, quando o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que ela estava sendo considerada. A retirada de seu nome da lista de sancionados representa mais uma desescalada nas tensões entre EUA e Brasil, após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As sanções foram articuladas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente e que está morando nos EUA. A movimentação em torno da Lei Magnitsky representava um esforço para internacionalizar o embate político entre bolsonaristas e o judiciário brasileiro.

Sanções americanas a Moraes eram uma das pautas mais defendidas por Eduardo e outros militantes de direita, que afirmam que Moraes e outros integrantes do STF estariam conduzindo uma perseguição judicial contra Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O uso da Lei Global Magnitsky para impor sanções contra Moraes foi considerado um abuso das intenções da lei e uma deturpação de sua concepção original, avaliou William Browder, executivo financeiro britânico que liderou a campanha pela aprovação da lei nos Estados Unidos. "A Lei Magnitsky foi estabelecida para impor sanções a graves violadores dos direitos humanos e pessoas que são culpadas de cleptocracia em larga escala", disse Browder em entrevista à BBC News Brasil em julho, referindo-se a regimes políticos em que governantes e autoridades usam sua posição para enriquecer de forma ilícita.

"Ela não foi criada para ser usada para vinganças políticas. O uso atual da Lei Magnitsky é puramente político e não aborda as questões de direitos humanos para as quais ela foi originalmente elaborada. E, como tal, é um abuso das intenções da lei." Em meio às sanções, os bancos brasileiros ficaram no centro de um fogo cruzado. De um lado, instituições como Itaú, Bradesco, Santander, BTG Pactual e Banco do Brasil viviam o dilema de cumprir as sanções do governo Trump. Por outro, seguir uma decisão do ministro Flávio Dino — que diz que a aplicação no Brasil de sentenças judiciais e leis estrangeiras precisam ser validadas por acordos internacionais ou referendadas pela Justiça brasileira.

A sanção foi revista dada a boa relação que Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva construíram desde que se encontraram Assembleia Geral na ONU, em setembro. Desde então, os presidentes realizaram ligações telefônicas e conversaram presencialmente na Malásia — e a retirada das sanções a Moraes, além do fim do tarifaço contra exportações brasileiras de 40% ao Brasil, era uma das condições para reestabelecer a relação entre os países. Reuters Trump criticou o processo contra Bolsonaro conduzido por Moraes O que é a Lei Global Magnitsky Aprovada durante o governo de Barack Obama, em 2012, a Lei Magnitsky foi criada para punir autoridades russas envolvidas na morte do advogado Sergei Magnitsky, que denunciou um esquema de corrupção estatal e morreu sob custódia em Moscou.