Governo Trump retira sanções contra Alexandre de Moraes e esposa pela lei Magnitsky

Getty Images

O governo dos Estados Unidos retirou nesta sexta-feira (12/12) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, da lista de sancionados pela Lei Magnitsky.

Esta reportagem está em atualização