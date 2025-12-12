Governo Trump chama PL da dosimetria de 'anistia' ao comentar retirada de sanções contra Moraes

EVARISTO SA/AFP via Getty Images PL da Dosimetria pode beneficar Bolsonaro e outros condenados por tentativa de golpe O governo dos Estados Unidos atribuiu a retirada das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (12/12) ao avanço de um "projeto de lei de anistia" para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros condenados pelo 8 de Janeiro na Câmara dos Deputados. Na última quarta (10/12), deputados aprovaram o chamado projeto de lei da Dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelos crimes relacionados aos ataques de 8 de janeiro, entre eles Bolsonaro. O projeto será agora apreciado pelo Senado.

Antes de negociarem a redução de pena, aliados de Bolsonaro insistiam na anistia, ou seja, eliminação total da pena. Em nota enviada à BBC News Brasil, um oficial do governo Trump disse que "os EUA veem a aprovação de um importante projeto de lei de anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil como um passo na direção certa, indicando que as condições de lawfare estão melhorando no país". Lawfare é um termo em inglês que combina as palavras "law" (lei) e "warfare" (guerra) e significa o uso de instrumentos legais para se atacar politicamente uma pessoa. A nota diz ainda que manter sanções como as contra Moraes é "inconsistente com os interesses da política externa dos EUA".

Dosimetria Apesar de o governo dos EUA falar em anistia, o que foi aprovado na Câmara foi o chamado PL da Dosimetria. A nova regra prevista faz com que as penas por dois crimes — golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de Direito — não sejam mais somadas. Passa a prevalecer apenas a pena maior, para tentativa de golpe de Estado, de 4 a 12 anos. Com isso, as penas totais de Bolsonaro e dos demais condenados no mesmo julgamento do ex-presidente e outros condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 seriam reduzidas.

O texto foi aprovado pelo Plenário com 291 votos. Votaram contra 148 parlamentares. O projeto deve ser votado pelo Senado nesta próxima semana. O projeto também precisa passar pela sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode vetá-lo integralmente ou em partes. Lula disse em entrevista recente à TV Alterosa que decidirá o que fazer no momento em que o PL chegar à sua mesa e que neste momento é melhor deixar o Legislativo se manifestar.

Mas reiterou que Bolsonaro "tem que pagar" pelos crimes que cometeu. Um eventual veto poderia ser derrubado pelo Congresso. O projeto também prevê uma progressão mais rápida da pena em regime fechado, reduzindo o tempo mínimo para saída após cumprimento de até 1/6 nos casos em que não foi constatado nenhum crime contra a vida. A lei hoje exige 1/4. Estabelece ainda a contabilização dos dias de trabalho ou estudo de detentos em prisão domiciliar para a redução da pena.