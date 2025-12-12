Criador do jogo vencedor do 'Oscar dos games' deixou gigante do setor para investir em projeto pessoal: 'Estava entediado'

Sandfall Interactive Clair Obscur: Expedition 33 foi aclamado pela crítica Clair Obscur: Expedition 33 foi eleito o Jogo do Ano no The Game Awards — uma premiação que é considerada uma espécie de Oscar do mundo dos games. O jogo francês do tipo RPG dominou nove das dez categorias em que concorreu, com vitórias em melhor narrativa, melhor música e melhor atuação.

Na categoria principal, o game superou a concorrência de Death Stranding 2, Donkey Kong Bananza, Hollow Knight: Silksong, Hades 2 e Kingdom Come: Deliverance 2. O jogo foi elogiado por sua narrativa emocionante e pelo uso de batalhas no estilo clássico. O game também ficou famoso por causa da história da empresa — a Sandfall Interactive — que foi formada por um grupo de funcionários que deixaram a gigante dos jogos Ubisoft para criar o projeto dos seus sonhos. Ao receber o prêmio de Jogo do Ano, o diretor Guillaume Broche — usando uma boina vermelha e uma camiseta listrada, como a de um dos personagens do jogo — disse que o ano tinha sido "estranho" para o estúdio e agradeceu à sua equipe. Ele também agradeceu aos "heróis anônimos" da indústria — "as pessoas que fazem tutoriais no YouTube sobre como criar um jogo, porque nós não tínhamos ideia de como fazer um antes".

Pandemia e criatividade Em 2020, no auge da pandemia de Covid, Guillaume Broche era como milhões de outras pessoas ao redor do mundo. "Entediado com o trabalho e querendo fazer algo diferente." Trabalhando para a gigante francesa de jogos Ubisoft na época, ele teve a ideia para seu próprio projeto: um jogo RPG inspirado em um de seus jogos favoritos da infância, a clássica série japonesa Final Fantasy.

Esse projeto acabaria virando Clair Obscur: Expedition 33 que, cinco anos depois, se tornou uma sensação. O jogo vendeu um milhão de cópias em apenas três dias, liderou as paradas do Spotify com sua trilha sonora e até recebeu elogios do presidente francês Emmanuel Macron. Mas uma das coisas mais notáveis ​​sobre o jogo é a história de como foi feito — após mensagens aleatórias do Reddit, "muita sorte" e uma abordagem incomum para o desenvolvimento de jogos.

Expedition 33 se passa em Lumière, um mundo fictício dominado por um enorme monólito com um numeral brilhante em sua face. A cada ano, uma entidade conhecida como The Paintress ("A Pintora") emerge e diminui o número em um, fazendo com que todos daquela idade desapareçam. O jogo acompanha um grupo em uma missão para destruir o ser misterioso. É uma premissa intrigante para uma história épica, mas a estética do jogo, inspirada na França do século 19, e suas batalhas à moda antiga também o diferenciam.