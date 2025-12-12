A linha do tempo da crise envolvendo Alexandre de Moraes e o governo Trump

Getty Images Protesto a favor de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista em agosto, que teve críticas a Moraes e exaltação de Donald Trump O governo Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (12/12) a retirada da sanção contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a Lei Magnitsky. A sanção contra a esposa de Moraes, Viviane Barci, também foi revogada.

É mais um capítulo surpreendente — e talvez tão inédito quanto a própria sanção contra Moraes pela Magnitsky. Ele foi a primeira autoridade brasileira a ser submetida à punição, imposta no fim de julho. A Lei Magnitsky é uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros que considera autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção. Moraes é relator da ação penal que em setembro condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a pena de mais de 27 anos, inicialmente em regime inicial fechado. Em julho, quando as declarações e atos do governo americano contra autoridades brasileiras se intensificaram, Bolsonaro ainda era réu na ação penal por tentativa de golpe e outras acusações.

Na época, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou as decisões da Casa Branca, defendendo a soberania e as instituições brasileiras. Mas, a partir do fim de setembro, a relação Brasil-EUA começou a desescalar após um breve encontro entre Lula e Trump na ONU. 21 de maio: 'Grande possibilidade' de sanção a Moraes, diz Marco Rubio Durante uma sessão no Congresso americano, o deputado republicano Cory Mills perguntou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, se a Casa Branca estava estudando alguma medida contra Alexandre de Moraes sob a Lei Magnitsky.

Rubio respondeu que havia uma "grande possibilidade" que isso acontecesse. "A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não só viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil e atinge os americanos", argumentou Rubio na ocasião. 9 de julho: Mais tarifas contra o Brasil Getty Images 'Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deveria acabar IMEDIATAMENTE', escreveu Trump ao anunciar mais tarifas contra o Brasil Em carta publicada em suas redes sociais, endereçada ao presidente do Brasil, Trump anunciou tarifas adicionais de 40% sobre produtos brasileiros — que se somaram à taxa de 10% sobre todas as importações para os EUA, divulgadas em abril.

A justificativa do republicano foi uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na Justiça, que na época respondia a uma ação penal que acabou condenando-o em setembro. No texto de Trump, o nome de Moraes não foi diretamente mencionado. "Conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeito grandemente, assim como a maioria dos líderes de outros países. A forma que o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado ao redor do mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional", começa a carta.