'Todos os migrantes têm que pagar pela travessia... mas das mulheres se espera também sexo'

BBC Esther fugiu de Lagos em 2016 Esther dormia nas ruas de Lagos quando uma mulher se aproximou com a promessa de tirá-la da Nigéria e levá-la à Europa, com emprego e moradia. Sonhava com uma nova vida, sobretudo no Reino Unido. Expulsa de um lar adotivo violento e abusivo, tinha pouco a que se apegar. Ao deixar Lagos, em 2016, e cruzar o deserto rumo à Líbia, no norte da África, não imaginava a trajetória traumática que enfrentaria, marcada por exploração sexual e por anos de pedidos de asilo em diferentes países.

A maioria dos imigrantes irregulares e solicitantes de asilo é composta por homens — 70%, segundo a Agência Europeia para o Asilo (EUAA, na sigla em inglês) —, mas cresce o número de mulheres como Esther, que chegam ao continente em busca de proteção. "Vemos um aumento de mulheres viajando sozinhas, tanto na rota do Mediterrâneo quanto na dos Bálcãs", afirma Irini Contogiannis, da ONG International Rescue Committee, na Itália. O relatório de 2024 da entidade registrou alta anual de 250% no número de mulheres adultas desacompanhadas que chegaram ao país pela rota dos Bálcãs, uma das principais rotas migratórias de entrada na Europa, enquanto o total de famílias cresceu 52%. As rotas migratórias são notoriamente perigosas. Em 2024, a Organização Internacional para as Migrações (IOM, na sigla em inglês), agência da Organização das Nações Unidas (ONU), contabilizou 3.419 mortes ou desaparecimentos de migrantes na Europa, o ano mais letal já registrado.

Para as mulheres, soma-se o risco de violência sexual e exploração, como ocorreu com Esther após ser traída por quem lhe prometera uma vida melhor. "Ela me trancou num quarto e levou um homem. Ele fez sexo comigo à força. Eu ainda era virgem", diz Esther. "É isso que fazem… viajam por aldeias na Nigéria para pegar meninas, levá-las para a Líbia e transformá-las em escravas sexuais." "As experiências delas são diferentes e, muitas vezes, mais arriscadas", afirma Ugochi Daniels, da IOM, à BBC. "Mesmo mulheres que viajam em grupo raramente têm proteção consistente, o que as expõe ao abuso de coiotes, traficantes ou outros imigrantes."

Muitas mulheres conhecem os riscos, mas seguem viagem levando preservativos ou usando métodos contraceptivos caso sejam estupradas no percurso. "Todos os imigrantes têm de pagar a um contrabandista", diz Hermine Gbedo, da rede antitráfico Stella Polare. "Mas de mulheres se costuma esperar que ofereçam sexo como parte do pagamento." Gbedo apoia migrantes em Trieste, cidade portuária no nordeste da Itália que há muito funciona como ponto de passagem e principal porta de entrada na União Europeia para quem cruza pelos Bálcãs. Dali, seguem para países como Alemanha, França e Reino Unido.

Barbara Zanon/Getty Image A maioria dos migrantes que chegam a Trieste pela rota dos Bálcãs é masculina Após quatro meses de exploração na Líbia, Esther fugiu e atravessou o mar Mediterrâneo em um bote inflável. Foi resgatada pela guarda costeira italiana e levada à ilha de Lampedusa, mais próxima da costa da Tunísia (África) do que da Itália (Europa). Ela pediu asilo três vezes antes de receber o status de refugiada. Solicitantes de países considerados seguros costumam ter o pedido rejeitado. Na época, a Itália classificava a Nigéria como insegura, mas mudou a avaliação dois anos atrás, em meio ao endurecimento das regras migratórias em toda a Europa depois do grande fluxo de 2015-16. Desde então, pressões por novas restrições só aumentaram. BBC A jornada de Esther da Nigéria à Líbia, Itália, França, Alemanha e retorno à Itália "É impossível sustentar a migração em massa, não tem como", afirma Nicola Procaccini, deputado do governo de direita da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. "Podemos garantir uma vida segura às mulheres que realmente estão em perigo, mas não a todas."