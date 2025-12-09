O que Lula pediu a Trump em nova conversa por telefone

Pablo PORCIUNCULA e Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images Ligação aconteceu por volta de 12h e durou cerca de 40 minutos, segundo Palácio do Planalto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (2/12) para pedir revisão das tarifas sobre produtos brasileiros e falar sobre combate ao crime organizado. As crescentes tensões entre EUA e Venezuela não foram abordadas durante a ligação. Lula já criticou o envio de forças miltares americanas para o Mar do Caribe e classificou os ataques a embarcações como "intervenções ilegais".

Segundo informações divulgadas pelo governo, a chamada aconteceu às 12h (horário de Brasília) e teve duração de 40 minutos. Na conversa, Lula apontou que, apesar da retirada da tarifa de 40% sobre alguns produtos, ainda há mercadorias que estão sendo taxadas e, por isso, são necessárias novas negociações. A situação dos manufaturados, especialmente, preocupa o governo, segundo informou à BBC Brasil uma fonte do Palácio no Planalto, que pediu para não ser identificada. Segundo essa fonte, a ligação não teve como objetivo pressionar o governo americano, mas manter o assunto em pauta e avançar para reduzir ao máximo o tarifaço.

Trump e Lula teriam combinado de manter as reuniões das equipes negociadoras e o presidente americano disse estar aberto pra cooperação. 'Eu gosto dele' Mais tarde, em entrevista a jornalistas na Casa Branca, Trump disse que teve uma ótima conversa com Lula e que gosta do presidente brasileiro. "Falamos sobre comércio. Falamos sobre sanções, porque, como você sabe, eu as sancionei em relação a certas coisas que aconteceram. Mas tivemos uma conversa muito boa", disse.

"Eu gosto dele', acrescentou. Combate ao crime organizado O combate ao crime organizado também foi pauta durante a ligação. Os dois presidentes têm posições distintas no assunto. O governo americano já quis classificar facções brasileiras como organizações terroristas, e solicitou que o Brasil adotasse a designação.