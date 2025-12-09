Japão alerta para possibilidade de megaterremoto após tremor

EPA Um carro ficou preso em uma estrada que desabou em Tohoku, no norte do Japão A agência meteorológica oficial do Japão afirmou que existe uma possibilidade de um terremoto de grande magnitude atingir o norte do país até a próxima semana. "Com base nas estatísticas de terremotos que ocorreram em todo o mundo até o momento, existe a possibilidade de um terremoto de grande escala, com magnitude igual ou superior a 8, ocorrer ao longo da Fossa do Japão e da Fossa de Chishima, perto de Hokkaido, como consequência do terremoto da noite de segunda-feira", disse Morikubo Tsukasa, que é funcionário do gabinete da primeira-ministra para preparação para desastres, segundo a agência japonesa NHK.

"Não há certeza se um terremoto de grande escala realmente ocorrerá. No entanto, todos devem atender ao alerta e tomar precauções para proteger suas vidas." Este é o primeiro alerta deste tipo desde que esta categoria de aviso foi introduzida em 2022. A escala Richter, usada para classificar tremores, pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O maior terremoto já registrado foi o de 1960 no Chile, com magnitude 9,5. AFP via Getty Images A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi O alerta no Japão acontece depois que pelo menos 30 pessoas ficaram feridas em um terremoto de magnitude 7,5 que atingiu o nordeste do Japão na noite de segunda-feira (8/12), forçando milhares de pessoas a evacuarem suas casas.

O terremoto ocorreu às 23h15 (11h15 no horário de Brasília) a uma profundidade de 50 km e a cerca de 80 km da costa da região de Aomori, informou a Agência Meteorológica do Japão. O tremor gerou alertas de tsunami, que já foram cancelados, embora ondas de 70 cm tenham sido registradas. Alguns serviços de trens foram suspensos e milhares de casas ficaram sem energia elétrica. Em um pronunciamento aos afetados pelo terremoto, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, disse: "Reforcem seus procedimentos diários de preparação para terremotos, como garantir que seus móveis estejam seguros, e preparem-se para evacuar imediatamente caso sintam tremores."

Ordens de evacuação foram emitidas para cerca de 90 mil moradores, segundo a agência de notícias Reuters. O governo da província de Aomori informou que cerca de 2.700 residências ficaram sem energia elétrica. A companhia de trem East Japan Railway também suspendeu alguns serviços ao longo da costa nordeste. O governo japonês criou um escritório de resposta dentro do centro de gerenciamento de crises da primeira-ministra e convocou uma equipe de emergência, afirmou o secretário-chefe do gabinete, Minoru Kihara.