Invasão dos EUA à Venezuela pode gerar 'conflito como o do Vietnã', diz Amorim a jornal britânico

Reuters Celso Amorim alertou para os riscos de um conflito entre EUA e Venezuela O assessor de política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Celso Amorim, disse que uma invasão ou ataque dos Estados Unidos à Venezuela poderia mergulhar a América do Sul em um conflito semelhante ao do Vietnã. A declaração foi dada por Celso Amorim ao jornal britânico The Guardian.

Celso Amorim disse que a recente decisão de Donald Trump de ordenar o fechamento do espaço aéreo venezuelano foi "um ato de guerra" e "totalmente ilegal" — e expressou temores de que a crise possa se intensificar nas próximas semanas. "A última coisa que queremos é que a América do Sul se torne uma zona de guerra – e uma zona de guerra que inevitavelmente não seria apenas uma guerra entre os EUA e a Venezuela. Acabaria tendo envolvimento global e isso seria realmente lamentável", disse Amorim ao jornal. "Se houvesse uma invasão, uma invasão de verdade… acho que sem dúvida veríamos algo semelhante ao Vietnã – em que escala é impossível dizer." Ele acredita que em caso de um cenário assim, até mesmo governos inimigos do presidente venezuelano Nicolás Maduro se juntariam contra uma invasão estrangeira.

"Eu conheço a América do Sul… todo o nosso continente existe graças à resistência contra invasores estrangeiros", disse Amorim. O jornal afirma que apesar de o Brasil não ter reconhecido a vitória de Maduro na eleição do ano passado, o país se opõe a uma mudança de regime baseada na força. "Se cada eleição questionável desencadeasse uma invasão, o mundo estaria em chamas", disse o assessor de Lula.

"Se Maduro chegar à conclusão de que deixar o poder é o melhor para ele e para a Venezuela, será uma conclusão dele… O Brasil jamais imporá isso; jamais dirá que isso é uma exigência… Não vamos pressionar Maduro a renunciar ou abdicar", disse Amorim O diplomata disse que as relações entre Venezuela e Brasil já não são mais tão "calorosas ou intensas" como antes. Especula-se que Maduro possa deixar a Venezuela rumo a países como Cuba, Turquia, Catar e Rússia. Sobre a possibilidade de Maduro se exilar no Brasil, Amorim disse que prefere não especular para "não parecer que estamos estimulando" essa ideia.