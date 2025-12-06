As três palavras que vão te ajudar a impor limites no trabalho

Getty Images Dizer "'eu não posso' abre espaço para negociação, as pessoas podem tentar convencer você de que, na verdade, você consegue", diz Tupper Dizer "não" ao chefe parece impossível. Seja qual for o trabalho, todos nós preferimos causar boa impressão a decepcionar.

Mas a ambição pode ser um terreno escorregadio: quando você percebe, o trabalho já entrou em casa, tomou os fins de semana e ocupou o tempo com a família e os amigos. Especialistas afirmam que aprender a impor limites é a melhor forma de conter essa invasão. Uma mudança simples na linguagem ajuda a reforçar limites, afirma a coach de carreira Helen Tupper, cofundadora da Squiggly Careers. Ela recomenda trocar "eu não posso" por "eu não quero".

Mas "eu não quero" é mais definitivo e difícil de contestar. Por exemplo, você pode dizer "não participo de reuniões após as 17h de quarta-feira, porque busco os meus filhos nesse horário", sugere Tupper.

A modelo e chef de TV Lorraine Pascale afirma que não fazer isso acabou levando ao seu esgotamento. Além da carreira na televisão, ela abriu uma confeitaria em Covent Garden (bairro de Londres) e publicou uma série de livros de receitas, tudo enquanto criava a filha. "Eu simplesmente não era muito boa em dizer não."

"Você não quer desagradar ninguém, todo mundo fica te dizendo o que você deveria estar fazendo. Então você simplesmente continua", disse ao programa The Woman's Hour Guide to Life (A Hora da Mulher - Guia para a Vida, em tradução livre). Ela acrescenta que o seu perfeccionismo, incluindo aprovar pessoalmente cada receita de seus livros, não ajudava. Para Pascale, o esgotamento (burnout) se manifestou física e mentalmente, incluindo "não querer se aproximar" de bolos.