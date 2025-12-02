O jovem morto após invadir jaula de leoa em João Pessoa: 'A última etapa de uma tragédia anunciada'

Arquivo Pessoal A conselheira tutelar Verônica Oliveira conhecia Gerson há nove anos Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morreu no domingo (30/11) após ser atacado por uma leoa ao entrar no recinto do animal no Parque Arruda Câmara, conhecido como 'Bica', em João Pessoa. Vídeos feitos por visitantes mostram o jovem escalando uma estrutura lateral, usando uma árvore como apoio e ultrapassando grades e barreiras até alcançar o interior da jaula. A leoa, que estava afastada, se aproxima e o observa descer de uma árvore. Os dois param, mas Gerson decide continuar se aproximando. Nesse momento, ela o ataca.

Ele foi sepultado na tarde desta segunda-feira (1/12), no Cemitério do Cristo. Estavam presentes familiares e assistentes sociais que acompanharam o rapaz. Uma dessas pessoas foi a conselheira tutelar Verônica Oliveira, que conheceu Gerson há nove anos. Para ela, a morte de Gerson simboliza uma falha coletiva do Estado, da sociedade e da rede de proteção em garantir o mínimo a um jovem com transtornos. "Ele era muito mais do que o vídeo do parque. Era um menino abandonado, adoecido, negligenciado por todo o sistema", lamentou. "O que aconteceu no domingo foi a última etapa de uma tragédia anunciada." Segundo ela, somente nesta segunda-feira saiu a decisão judicial para que ele fosse internado. Nesses anos, diz, houve a tentativa para que ele recebesse o tratamento correto — mas a resposta que vinha das autoridades é que Gerson tinha problemas comportamentais.

"Ele passou por todas as casas de acolhimento institucional em João Pessoa. O tempo todo tentamos conseguir um laudo. A psiquiatra do [Complexo Psiquiátrico] Juliano Moreira dizia que ele não tinha nada, que o problema era comportamental", diz a conselheira tutelar. "Problemas comportamentais todos nós temos. Mas nem por isso a gente entra numa jaula de leão ou joga paralelepípedo no carro da polícia. Gerson foi negligenciado. Primeiro no direito de ter família. Depois, no direito de ter tratamento para saúde mental, porque não tinha laudo", afirmou. AFP Gerson foi sepultado na tarde desta segunda-feira (1/12) A conselheira enviou à reportagem um laudo de 2023 do psiquiatra Klecyus Cabral dos Reis. O documento descreve "comportamento disjuntivo", "episódios de oscilação de humor", "labilidade [instabilidade] afetiva" e "impulsividade", orientando tratamento multidisciplinar em regime integral.

Questionada, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa disse que "mantém uma rede de saúde mental estruturada com serviços que atendem durante todo o ano. "A porta de entrada para essa assistência é a Atenção Básica, por meio das Equipes de Saúde da Família, que reconhecem as necessidades da população e fazem a ponte com os demais serviços da rede. Assim, são realizados os encaminhamentos necessários para os serviços adequados para receber cada indivíduo", afirma a entidade. Por meio de vídeo, a diretora do Centros de Atenção Psicossocial Caminhar, Janaina D'Emery, responsável pelo acompanhamento de Gerson após os 18 anos, relatou que ele foi acompanhado desde a infância. Ele chegou a esse serviço em dezembro de 2024, disse ela, mas tinha dificuldade para aderir ao tratamento.

"A gente entende que Gerson, por faltar essa rede de apoio, isso dificultava o seu tratamento. Então, não tinha adesão. Para vocês verem, ele participou aqui em dezembro, depois ele desapareceu. Fizemos algumas buscas ativas. Ele retornou em junho e depois desapareceu de novo", conta. Vídeo/Reprodução A diretora do Centros de Atenção Psicossocial Caminhar, Janaina D'Emery, diz que Gerson foi acompanhado desde a infância "Quando nós fomos buscar informações, ele estava em um hospital psiquiátrico em Recife. Chegou na semana passada e veio direto ao serviço, onde o acolhemos novamente, onde ofertamos novamente o tratamento para a continuidade. Infelizmente, esse fato aconteceu no domingo. O último dia que ele veio aqui foi na quinta-feira. Na sexta, já não compareceu mais". O Ministério Público da Paraíba abriu investigação para acompanhar as medidas adotadas após a morte de Gerson.