A vida dos milionários na capital do 'agroluxo' no Brasil

Apartamentos de milhões, Porches e Ferraris nas ruas, jatinhos cruzando os céus e grifes internacionais hoje são comuns em Goiânia, uma pujança abastecida pelo sucesso do agronegócio.

Capital mais populosa e com maior Produto Interno Bruto (PIB) do Centro-Oeste — sem considerar a capital nacional, Brasília —, Goiânia está se consolidando como o centro de comércio e serviços, inclusive nos mercados de alto poder aquisitivo, da região, cujo crescimento econômico e até populacional é movido, em boa parte, pela pujança do agronegócio.

Antes focados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro , grifes internacionais, serviços de jatinho, concessionárias de Porsches e Ferraris e corretores de apartamentos suntuosos estão cada vez mais mirando um novo destino no Brasil: Goiânia.

Divulgação/Mauricio Fidalgo Poderosas do Cerrado: Novo reality show mostra a vida de luxo de seis mulheres de Goiânia

As "poderosas" são Roseli Tavares, herdeira de uma família com vastas terras no interior de Goiás dedicadas à pecuária; a influenciadora Layla Monteiro; a empresária Thaily Semensato, CEO (diretora-executiva) do um e-commerce de bebidas e que atua em eventos de degustação de produtos refinados; Andrea Mota, que foi esposa do falecido cantor sertanejo Leandro e hoje atua no setor de moda; e as irmãs Tana e Cristal Lobo, que trabalham com eventos de luxo.

Algumas fazem parte de uma economia mais tradicional, ligada ao agronegócio, enquanto outras representam novos ramos, como o de eventos de luxo e dos influenciadores .

Agora, as madames de Goiânia viraram o foco de um novo reality show, Poderosas do Cerrado, exibido por Globoplay e GNT. Lançada no fim de outubro, a série tem nove capítulos e mostra a face da nova riqueza da capital de Goiás por meio de seis mulheres da vida real.

A ascensão de Goiânia já gerou até um padrão estético local que virou brincadeira nas redes sociais: a "arquitetura greco-goiana", marcada por elementos como colunas e frontão de estilo neoclássico (que por sua vez tem como referência a arquitetura greco-romana) e portas enormes, muito maiores do que as convencionais.

A personal stylist Keila Moura percebe na agenda agitada o crescimento da demanda por serviços personalizados como o seu, dedicado a auxiliar na escolha do que vestir — e comprar.

O reality show colocou assim em evidência como o consumo no Centro-Oeste está se transformando e movimentando cifras milionárias e, como contam especialistas e profissionais deste ramo à BBC News Brasil, por que Goiânia se tornou o epicentro disso.

O programa é embalado por músicas de country americano e sertanejo — outro símbolo desta nova fronteira econômica e estética do Brasil. Um dos marcos de Goiânia é o festival Villa Mix, que vem crescendo desde a primeira edição, em 2011 e atrai hoje também nomes da música pop e até atrações internacionais, como Demi Lovato.

Gucci e Louis Vuitton têm lojas no Shopping Flamboyant, símbolo máximo do luxo em Goiânia. Em 2024, a Chanel abriu no mesmo local a sua maior boutique do Brasil.

Segundo ela, com a pandemia e a maior pressão pela imagem nas redes sociais, sua área de atuação ganhou mais força. E a chegada de grifes à vizinhança ajuda.

"Havia algum preconceito com a função, diante de uma visão de que era algo destinado apenas a artistas e quem tinha muito dinheiro", conta Keila, que atua em Goiânia e também trabalha com consultoria sobre posicionamento online.

Goiânia teve em 2024 a sexta menor taxa de mortes violentas intencionais do país, 14,9 por 100 mil habitantes, entre as capitais medida pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Foi pior do que São Paulo, que tem a menor taxa entre as capitais (7,9) e melhor do que o Rio de Janeiro (20,4).

Para a personal stylist, a maior sensação de segurança em Goiânia facilita o uso e exibição de itens de luxo — o que pode gerar receio em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, muitas vezes vistas como mais violentas.

"As marcas entenderam que há um grande poder aquisitivo na região, especialmente pelas mulheres serem muito vaidosas. Muitas pessoas gostam da comodidade de terem as peças perto de casa, podendo, por exemplo, comprar no mesmo dia para uma festa à noite", diz Keila.

Essa taxa inclui registros de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora.

Mas em outro crime que influencia na percepção de segurança, o roubo e furto de celular, Goiânia ficou em 24º lugar. Já São Paulo e Rio ficaram em 3º e 20º respectivamente.

'Nóis é jeca, mas é joia'

Divulgação Programa traz participantes que atuam na agropecuária e em ramos mais contemporâneos, como o das influenciadoras

Em uma cena de Poderosas do Cerrado, a fazendeira Roseli Tavares afirma que ganhou "tequeta" após contratar os serviços de uma personal stylist, como sugerido pelas colegas.

Ela prontamente é repreendida pela empresária Thaily Semensato: deveria pronunciar "etiqueta", já que "a elegância vem do falar".

A fazendeira responde: "Nós fala errado porque quer, estudado nós é. Claro que sei que é etiqueta".

Ao longo da série, as companheiras alegam que a participante força um personagem interiorano.

Enquanto isso, uma expressão frequentemente falada no programa é "nóis é jeca, mas é joia", indicando a coexistência da simplicidade com a apreciação das "coisas boas".

Para o pesquisador Aldenir Chagas, que estudou o sertanejo cantado por mulheres como Marília Mendonça e Simone & Simaria em doutorado na Universidade Federal de Catalão (UFCat), a estética impulsionada na região mistura justamente referências de simplicidade e de luxo.

Ela cita o exemplo da cantora Ana Castela, nascida no Mato Grosso do Sul. Nas letras, o pertencimento ao agronegócio, visto como um trabalho duro que alimenta o país e o mundo, é valorizado. Uma vida supostamente mais simples é exaltada.

"Nos últimos anos, a Ana Castela foi uma figura que saiu da lógica feminejo e passou a levantar a bandeira de sujar a bota e usar chapéu, algo bem identitário do agro", afirma Alves, que aponta também para a ostentação exibida.

"Apresentam colheitadeiras que custam até R$ 3 milhões em clipes destas músicas", afirma. "Roupas e carros também são muito presentes."

Para Gustavo Alonso, professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e autor do livro Cowboys do Asfalto, as referências à vida rural não necessariamente fazem parte do cotidiano das pessoas que as consomem em ambiente urbanos como o de Goiânia.

"Existe certa figura de pessoas da fazenda que ficam um tanto deslocadas na cidade. Hoje, onde há urbanização, este cenário rural já não é a realidade diária para grande maioria. Em muitos casos, o ambiente apenas remete a algo como a infância ou férias", aponta Alonso.

Nesse cenário, serviços que buscam aproximar esses grupos de gostos de outras elites urbanas prosperam, como os coaches que ensinam a navegar no mundo dos vinhos.

Clube da Porsche

Divulgação Veículos na casa dos milhões na One Boss, concessionária de veículos de luxo em Goiânia

A transição do interior para a zona urbana se expressa nos carros.

Enquanto em cidades pequenas e médias ligadas ao agronegócio as caminhonetes seguem como os grandes objetos de desejo, em Goiânia, modelos mais esportivos são os mais buscados, segundo entrevistados do ramo.

Nas áreas rurais, a força do agro é demonstrada pelo número de Dodge Rams e Hilux circulando; já na capital de Goiás, Porches e Ferraris são referências.

"As caminhonetes já não estão vendendo tanto. Foi-se o tempo. O que se vende muito hoje são Porsches, de vários modelos", conta Hugo Borges, influenciador do segmento de carros de luxo, conhecido nas redes como Xenão.

Um destes modelos com grande saída, o Porsche 718, costuma ultrapassar o valor de R$ 1 milhão nas concessionárias.

Borges afirma que Goiânia acabou virando um centro para envio desses carros para todo o Brasil, com lojas locais sendo muito procuradas através do Instagram.

Marcelo Medeiros, que comanda a One Boss, concessionária de veículos de luxo e de estética automotiva em Goiânia, afirma que já atendeu carros de clientes que chegam ao valor de R$ 8 milhões.

"Temos encontros de carros que contam com Ferraris e Lamborghinis. Além disso, frequento o clube da Porsche, que se reúne semanalmente, contando com 50 a 60 pessoas", conta Medeiros, para quem os carros são marcas de êxito pessoal.

Com o lema "a vida é curta demais para dirigir carros sem graça", a concessionária vende desde modelos clássicos, como o Dodge Dart — que, em um modelo 1975, sai por R$ 189.900 —, até carros mais novos, na casa dos milhões.

No catálogo, há um Dodge Viper 2013 cotado em R$ 3 milhões e um Lamborghini Gallardo 2011 por R$ 1,4 milhão.

Riqueza no ar

Divulgação/Isabel Branquinha 'Observamos um aumento expressivo na procura por fretamentos em regiões com baixa cobertura da aviação comercial, mas alto volume de negócios. Goiás reúne exatamente esse perfil', diz Bruna Assumpção, da Líder Aviação

A pujança da elite local também tem riscado o céu da região.

Atualmente, 27% dos jatos do país estão no Centro-Oeste, segundo os dados mais recentes da Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG).

Parte disso é explicado pela demanda de Brasília, mas representantes do setor afirmam que Goiás tem contribuído para um aumento recente na busca por esse tipo de serviço,

"São empresários e produtores que valorizam o poder de decisão sobre horários, destinos e rotas, algo que a aviação executiva oferece com exclusividade", aponta Bruna Assumpção, diretora superintendente da Líder Aviação.

"Na prática, isso significa decolar de um aeródromo próximo à fazenda, unidade de produção ou sede da empresa e pousar em localidades que não contam com voos regulares", explica.

Além disso, há um perfil crescente de clientes que buscam conciliar compromissos profissionais e familiares em um mesmo itinerário, conta a diretora.

Neste ano, a Líder Aviação posicionou um jato em Goianápolis, a 40 km de Goiânia, que oferece voos para Belo Horizonte, com até seis passageiros, pelo preço de R$ 68,5 mil. O tempo estimado de viagem é de 1h10.

"Observamos um aumento expressivo na procura por fretamentos em regiões com baixa cobertura da aviação comercial, mas alto volume de negócios. Goiás reúne exatamente esse perfil", afirma Assumpção.

Atualmente, existem sete empresas de táxi aéreo registradas no Centro-Oeste e 70 oficinas de manutenção — o segundo maior número no Brasil, atrás do Sudeste.

Um total de 22 jatos e turboélices certificados para serviços de táxi aéreo estão baseados em Goiânia e disponíveis para fretamento por meio da plataforma Flapper, que funciona como uma espécie de Uber para o setor.

"O tamanho do nosso negócio no Centro-Oeste praticamente dobrou nos últimos oito anos. A grande maioria dos clientes viaja a negócios, mas um número crescente também viaja a lazer, com escapadas de fim de semana", conta o CEO da multinacional no Brasil, Paul Malicki.

Nestes casos, os destinos favoritos são Angra dos Reis (RJ), Búzios (RJ) e Trancoso (BA).

Sucesso na música Descer para BC, Balneário Camboriú (SC) é um destino forte para a Flapper, que vem se posicionando para operar mais em Navegantes, o aeroporto mais próximo da cidade catarinense.

"No início deste ano, realizamos dois grandes voos para o nosso cliente em Goiânia, conectando a capital com Paris e Lisboa. Cada voo desse tipo custou aproximadamente R$ 1 milhão, em aeronaves modernas Gulfstream G650 e Global Express", conta Malicki.

Ao mesmo tempo que busca jatinhos para viajar para outras cidades no Brasil e no mundo, a elite local está impulsionando também o mercado imobiliário de Goiânia.

Dados de 2024 da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) afirma que a capital de Goiás já é o terceiro maior mercado imobiliário do país, atrás apenas das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro.

Ao mesmo tempo, Goiânia ainda tem um dos metros quadrados mais baratos entre as capitais brasileiras — o que, segundo representantes do setor, favorece o aquecimento.

Divulgação À direita, o Epic City Home, um dos principais lançamentos recentes do mercado imobiliário de luxo em Goiânia

O ano passado teve o maior número de lançamentos em Goiânia e Aparecida de Goiânia (na região metropolitana) já registrado pela Ademi-GO, que faz esse tipo de levantamento desde 2010.

Parte desses lançamentos mira no mercado de alto padrão.

Em 21 de novembro, a família Lamborghini participou de um evento em Goiânia para lançar um prédio que terá apartamentos compactos e escritórios.

Outro lançamento que marcou a cidade foi o Epic City Home, um arranha-céu em frente ao Parque Vaca Brava com apartamentos de 3 a 5 suítes, de 330m² a 880 m², e comodidades como quadra de tênis, spa e ofurô.

O empreendimento foi aberto a moradores em março de 2024.

É possível encontrar na internet anúncios publicados em 2023 e 2024 de apartamentos ali com valores de R$ 5 milhões a R$ 13 milhões.

Enquanto isso, no interior de Goiás, há fazendas ultrapassando os R$ 100 milhões.

A 'receita' do boom

Em um texto publicado no site da Ademi-GO, Fernando Razuk, representante da associação, apontou vários fatores que ajudam a explicar a prosperidade do mercado imobiliário em Goiânia, como o crescimento populacional e econômico de Goiás.

"São muitas pessoas chegando na cidade, prosperando, fazendo upgrade de apartamento, comprando salas comerciais para ampliarem seus negócios", disse Razuk, presidente do Conselho da Ademi-GO, em texto publicado em fevereiro.

"Essa combinação de economia forte e crescimento populacional intenso, com preço de venda abaixo das demais capitais, gera um potencial de valorização muito grande para os imóveis de Goiânia."

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, de 2002 a 2023, o Centro-Oeste foi a região brasileira que teve a maior taxa média de crescimento ao ano do Produto Interno Bruto (PIB), de 3,4%. Em seguida, vêm Norte (3,2%), Nordeste (2,4%), Sudeste (2%) e Sul (1,9%).

Todos os Estados do Centro-Oeste tiveram crescimento do PIB acima da média nacional (2,2%): Mato Grosso (5,2%), Mato Grosso do Sul (3,7%), Goiás (3%) e Distrito Federal (2,7%).

E o Censo 2022, do IBGE, mostrou que o Centro-Oeste também foi a a região cuja população teve a maior taxa anual de crescimento desde 2010 (+1,23%), embora ainda seja aquela com a menor população do país.

Novamente, todos Estados da região cresceram acima da média brasileira (+0,52%): Mato Grosso (1,57%), Goiás (1,36%), Mato Grosso do Sul (0,99) e Distrito Federal (0,76%).

Segundo o IBGE, chamou a atenção o povoamento no eixo Brasília-Goiânia, com vários municípios com alta densidade populacional.

Um exemplo disso é Senador Canedo (GO): na região metropolitana de Goiânia, esta cidade teve a maior taxa de crescimento do Brasil entre os municípios com mais de 100 mil habitantes.

A cidade é marcada pelos condomínios fechados.

Nos anúncios de imóveis, é comum que a pouca distância do shopping Flamboyant, símbolo das marcas de luxo, seja mencionado.

O professor Gustavo Alonso lembra que boa parte da elite local da região metropolitana de Goiânia vive em condomínios fechados, seja em prédios ou em mansões com estética "americanizada", afastadas das regiões centrais.

A segurança nestes locais costuma ser exaltada, como o fato de as casas não terem muros — mas, ao mesmo tempo, há uma rotina de segurança ostensiva, que, muitas vezes, aplica-se ao intenso monitoramento de funcionários.

Como outros centros urbanos brasileiros, Goiânia também é marcada pela desigualdade social.

No Mapa da Desigualdade entre as Capitais, lançado em 2024 pelo Instituto Cidades Sustentáveis, Goiânia ocupa o nono posto como menos desigual no ranking, atrás de Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Palmas (TO), São Paulo (SP), Vitória (ES), Cuiabá (MT) e Porto Alegre (RS), cujos indicadores apontam para uma menor desigualdade, considerando temas variados, como educação, saúde e meio ambiente.

Na série Poderosas do Cerrado, a fazendeira Roseli Tavares associa sua riqueza à prosperidade do agro. Em alguns trechos do reality show, ela expressa que sua posição social é fruto do "trabalho duro" no campo, envolvendo uma rotina de esforço manual desde cedo no dia.

Falando de frente a um espelho, a fazendeira exibe os frutos desse trabalho na terra com joias reluzentes e uma taça na mão.

"Não existe depressão. Chorar em Paris, com as roupas bonitas assim, é bem melhor", comemora.