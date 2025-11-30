Número de mortos em incêndio em Hong Kong sobe para 146 e milhares prestam homenagem às vítimas

Reuters Pelo menos 146 pessoas morreram no incêndio devastador que destruiu um conjunto de prédios em um complexo residencial em Hong Kong. A polícia informou o número atualizado de vítimas em uma coletiva de imprensa no domingo (30/11), alertando que "não se pode descartar a possibilidade de mais vítimas fatais".

Outras 79 pessoas ficaram feridas e 150 continuam desaparecidas, ainda segundo as autoridades. Sete dos oito blocos de apartamentos, localizados no distrito de Tai Po, ao norte de Hong Kong, pegaram fogo na quarta-feira (26/11). A possibilidade de que as chamas tenham se alastrado com rapidez por conta de presença de materiais inflamáveis usados na reforma pela qual passava o complexo, como folhas de plástico e poliestireno, têm gerado indignação e preocupação entre os locais. Milhares de pessoas se reuniram na área do Wang Fuk Court no domingo para prestar homenagem às vítimas, com filas que se estendiam por quase 2 km.

O número de mortos vem aumentando desde o início do incêndio, enquanto as autoridades trabalham para recuperar e identificar os corpos. A causa exata do incidente ainda não foi determinada. Oito pessoas foram presas sob suspeita de corrupção relacionada às obras de renovação que estavam sendo realizadas nas torres, enquanto outras três foram detidas sob acusação de homicídio culposo. O incêndio, que se espalhou rapidamente tanto para cima quanto entre os blocos, só foi totalmente contido na manhã de sexta-feira (28/11) e exigiu mais de 2 mil bombeiros para ser controlado.

No mesmo dia, a polícia começou a entrar nos prédios para coletar evidências. As autoridades dizem que a investigação pode levar de três a quatro semanas. O policial Tsang Shuk-yin afirmou no domingo que os agentes já haviam concluído as buscas em quatro dos blocos de apartamentos. O consulado da Indonésia em Hong Kong comunicou que pelo menos sete de seus cidadãos morreram no incêndio, enquanto o consulado das Filipinas informou que um de seus cidadãos morreu.

O bombeiro Ho Wai-ho, de 37 anos, foi identificado entre os mortos. Ele foi encontrado desacordado no local na quarta-feira, cerca de 30 minutos após o contato com ele ter sido perdido. BBC Fogo teve início em Wang Fuk Court, um grande conjunto residencial no distrito de Tai Po, em Hong Kong, às 14h51 de quarta-feira (26/11) no horário local O corpo de bombeiros informou que as chamas atingiram temperatura máxima de 500°C (932°F). Doze bombeiros ficaram feridos no combate ao incêndio. Segundo as autoridades, a presença de telas plásticas e outros materiais inflamáveis ​​na parte externa dos edifícios fizeram com que o fogo se alastrasse rapidamente pelos blocos.