Por que pequena cidade turca que recebe papa Leão 14 em sua 1ª viagem ao exterior é chave para Cristianismo

AFP via Getty Images O papa Leão 14 assumiu o cargo de líder espiritual da Igreja Católica em maio, após a morte do papa Francisco, seu predecessor À primeira vista, existem poucos indícios de que a tranquila cidade turca de Iznik, a cerca de duas horas de carro de Istambul, seja uma cidade antiga que mudou o rumo da história. Em apenas meia hora, é possível percorrer a pé esta cidade de 45 mil habitantes através das suas pitorescas ruas estreitas, com suas radiantes sacadas repletas de rosas e heras.

O visitante pode chegar às margens do lago Iznik, no outro lado da cidade, sem observar nenhum rastro que indique que aquele local já foi a capital dos impérios Bizantino e Otomano. Mas a cidade antes conhecida como Niceia recebe nesta sexta-feira (28/11) a visita do papa Leão 14, líder da Igreja Católica, na sua primeira viagem para o exterior, desde a sua posse, em maio passado. Ali Atmaca/Anadolu Ajansı via Getty Images Iznik é uma pequena cidade a 140 km de Istambul e tem grande importância histórica O ponto principal da viagem será uma cerimônia a ser assistida pelo papa com o patriarca ortodoxo Griego Bartolomé e outros líderes cristãos. Eles irão comemorar os 1,7 mil anos do Primeiro Concílio de Niceia, celebrado no ano 325. A visita foi originalmente planejada pelo papa Francisco (1936-2025) e postergada após sua morte, em abril.

"Uma das feridas mais profundas na vida da Igreja, atualmente, é o fato de que, como cristãos, estamos divididos", declarou Leão 14, em entrevista publicada em setembro. O pontífice destacou que a comemoração do Concílio de Niceia é importante, pois é um ponto de encontro para as diferentes denominações cristãs. Leão 14 é o quinto papa a visitar a Turquia. Não existem estatísticas oficiais sobre o número de cristãos no país, mas um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, publicado em 2023, calcula que haja 150 mil fiéis, com base em relatórios das próprias comunidades cristãs.

O programa inclui uma visita do papa à Mesquita Azul em Istambul, como também fizeram seus dois últimos antecessores, Francisco e Bento 16 (1927-2022). Leão 14 irá se reunir com outros líderes religiosos, em um gesto de diálogo inter-religioso. Anadolu via Getty Images O papa Leão 14 foi recebido em Ancara pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan O papa se reuniu ontem (27/11) com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan na capital turca, Ancara, antes de viajar para Iznik. Na ocasião, Leão 14 alertou que o mundo não deve "intensificar o nível dos conflitos em escala global".

Para o pontífice, "o futuro da humanidade está em risco". Ele pediu a Erdogan que atue como fonte de estabilidade, em vista da necessidade de promoção do diálogo entre as nações. Leão 14 alertou que as guerras atuais são como uma "Terceira Guerra Mundial travada aos poucos", repetindo uma expressão usada várias vezes pelo papa Francisco, em referência aos conflitos na Ucrânia, Síria, Mianmar e em outras partes do mundo. Momento crucial Para entender o que faz de Iznik um lugar tão importante para os cristãos, é preciso voltar ao século 4, quando foi convocado o Primeiro Concílio de Niceia.