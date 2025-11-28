As freiras fugitivas que viraram 'hit' nas redes sociais e voltaram para convento sem autorização

Bethany Bell/BBC Da esquerda para a direita: as irmãs Rita, Regina e Bernadette conquistaram milhares de seguidores nas redes sociais As três freiras austríacas, na casa dos 80 anos de idade, que fugiram da casa de repouso onde foram internadas, foram autorizadas a permanecer no seu convento "até segunda ordem". Mas autoridades da Igreja Católica afirmam que elas só poderão ficar lá se pararem de fazer postagens em redes sociais.

A irmã Bernadette, de 88 anos, a irmã Regina, de 86, e a irmã Rita, de 82 anos de idade, são as três últimas freiras do convento Kloster Goldenstein em Elsbethen, nos arredores de Salzburgo, na Áustria. As três afirmaram terem sido levadas do convento contra a vontade, em dezembro de 2023. Elas voltaram para o convento em setembro, com a ajuda de antigos alunos e de um chaveiro, despertando a ira das autoridades eclesiásticas. Seu superior, o reitor da Abadia de Reichersberg, Markus Grasl, convocou as freiras a retornar para a casa de repouso. Ela afirma que sua decisão de voltar ao convento foi "totalmente incompreensível".

A história das freiras despertou interesse em todo o mundo. Seus apoiadores as ajudaram com alimentos, eletricidade e nas redes sociais, postando vídeos sobre o seu dia a dia. Eles mostram as freiras durante as orações ou na hora do almoço, incluindo os exercícios da irmã Rita, por exemplo. Ela ganhou recentemente um par de luvas de boxe. As freiras do convento Goldenstein conquistaram quase 100 mil seguidores no Instagram e milhares de outros no Facebook.

O impasse já dura quase três meses. Um porta-voz do reitor, Harald Schiffl, declarou à agência de notícias austríaca APA que as freiras podem permanecer no convento por enquanto. A decisão foi tomada após uma reunião no início da semana, quando foi proposta uma solução. As freiras poderiam permanecer no convento, segundo Schiffl, sob certas condições. Uma delas é suspender suas atividades nas redes sociais.

As autoridades católicas também querem que as freiras impeçam o acesso à parte fechada do convento de pessoas que não pertençam à ordem. Em troca, elas serão autorizadas a permanecer e receberão assistência médica e espiritual de um padre. BBC/Bethany Bell As três freiras moram no castelo Schloss Goldenstein há décadas As freiras ainda não anunciaram se concordam com estas condições. "Agora, é com as irmãs", declarou Schiffl à APA.