Por que se esforçar demais pode estar te prejudicando no trabalho

BBC 'Tenho a sensação de que estou sempre me preparando para falhar ou me decepcionar', diz Aswan O perfeccionismo tem uma ótima reputação. Em entrevistas de emprego, é uma das respostas mais comuns para transformar a temida pergunta "Qual é sua fraqueza?" em uma autovalorização disfarçada. Para muitos, se trata de buscar excelência ou trabalhar incansavelmente para atingir o melhor resultado.

Mas o que acontece quando essas expectativas elevadas, e às vezes implacáveis, acabam atrapalhando o próprio progresso? "Eu sei que o perfeccionismo é uma ilusão, mas estou sempre tentando alcançá-lo", admite Aswan, 25 anos. No trabalho, ela sente a pressão: "Sei que posso errar sem perder o emprego, mas tenho constantemente a sensação de estar a um passo de ser demitida". Essa ansiedade é comum entre os perfeccionistas, explica a psicóloga da saúde Sula Windgassen. No podcast Complex, da BBC Sounds, ela afirma: "A baixa autoestima tende a andar de mãos dadas com o perfeccionismo porque existe esse medo de falhar".

Esse medo de errar frequentemente alimenta a procrastinação. Aswan lembra do seu teste teórico de direção: "Fiquei tão tensa para passar de primeira que, quando errei por poucos pontos, nunca mais tentei refazê-lo". O episódio ocorreu há quase quatro anos. O perfeccionismo pode estar ligado à personalidade, mas também é influenciado por experiências na infância, pela escola e pelas expectativas dos pais, que moldam o que cada um considera "bom o suficiente". Quebrando o ciclo Embora o perfeccionismo não seja um diagnóstico clínico, seus efeitos são muito reais — provocando ansiedade, cansaço e até sintomas físicos ligados ao estresse, como queda na imunidade.

Especialistas dizem, no entanto, que é possível quebrar o ciclo. Windgassen recomenda iniciar o que é conhecido em psicologia como um "experimento comportamental". Ele começa por se questionar o que acha que acontecerá se o resultado não for perfeito, anotando as previsões e, sem seguida, testá-las na prática. O resultado foi tão ruim quanto imaginava? Que aspectos positivos surgiram dessa nova abordagem? Talvez, por exemplo, conseguir dormir às 22h em vez de 1h, e se sentir mais descansado.

BBC Com o tempo, Dayna diz que aprendeu a silenciar sua voz crítica interna Para Dayna, de 26 anos, que se define como "ex-perfeccionista", deixar para trás o perfeccionismo foi um alívio. Ela já chegou a sacrificar seu bem-estar em busca de resultados impecáveis e não quer repetir isso. "Mantive um diário para entender melhor minhas tendências e li livros de autoajuda", conta. "Tive que aprender da forma mais difícil a desenvolver mecanismos de enfrentamento e estratégias para não sacrificar tudo. Ser perfeccionista não é uma qualidade nobre, como eu costumava pensar." Em alguns momentos, sua voz crítica interna dominava, e o perfeccionismo acabava levando ao esgotamento.