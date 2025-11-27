Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Por que se esforçar demais pode estar te prejudicando no trabalho
Agência BBC

Por que se esforçar demais pode estar te prejudicando no trabalho

O perfeccionismo parece positivo no papel, mas suas consequências podem atrapalhar o progresso profissional.
Autor Hannah Karpel - BBC News
Mulher sorri enquanto segura flores cor-de-rosa, sentada em uma mesinha na frente de um café.
BBC
'Tenho a sensação de que estou sempre me preparando para falhar ou me decepcionar', diz Aswan

O perfeccionismo tem uma ótima reputação. Em entrevistas de emprego, é uma das respostas mais comuns para transformar a temida pergunta "Qual é sua fraqueza?" em uma autovalorização disfarçada.

Para muitos, se trata de buscar excelência ou trabalhar incansavelmente para atingir o melhor resultado.

Mas o que acontece quando essas expectativas elevadas, e às vezes implacáveis, acabam atrapalhando o próprio progresso?

"Eu sei que o perfeccionismo é uma ilusão, mas estou sempre tentando alcançá-lo", admite Aswan, 25 anos.

No trabalho, ela sente a pressão: "Sei que posso errar sem perder o emprego, mas tenho constantemente a sensação de estar a um passo de ser demitida".

Essa ansiedade é comum entre os perfeccionistas, explica a psicóloga da saúde Sula Windgassen. No podcast Complex, da BBC Sounds, ela afirma: "A baixa autoestima tende a andar de mãos dadas com o perfeccionismo porque existe esse medo de falhar".

Esse medo de errar frequentemente alimenta a procrastinação. Aswan lembra do seu teste teórico de direção: "Fiquei tão tensa para passar de primeira que, quando errei por poucos pontos, nunca mais tentei refazê-lo". O episódio ocorreu há quase quatro anos.

O perfeccionismo pode estar ligado à personalidade, mas também é influenciado por experiências na infância, pela escola e pelas expectativas dos pais, que moldam o que cada um considera "bom o suficiente".

Quebrando o ciclo

Embora o perfeccionismo não seja um diagnóstico clínico, seus efeitos são muito reais — provocando ansiedade, cansaço e até sintomas físicos ligados ao estresse, como queda na imunidade.

Especialistas dizem, no entanto, que é possível quebrar o ciclo. Windgassen recomenda iniciar o que é conhecido em psicologia como um "experimento comportamental".

Ele começa por se questionar o que acha que acontecerá se o resultado não for perfeito, anotando as previsões e, sem seguida, testá-las na prática.

O resultado foi tão ruim quanto imaginava? Que aspectos positivos surgiram dessa nova abordagem? Talvez, por exemplo, conseguir dormir às 22h em vez de 1h, e se sentir mais descansado.

Mulher de cabelos castanhos e camiseta amarela sorri dentro de uma cafeteria com luz baixa.
BBC
Com o tempo, Dayna diz que aprendeu a silenciar sua voz crítica interna

Para Dayna, de 26 anos, que se define como "ex-perfeccionista", deixar para trás o perfeccionismo foi um alívio. Ela já chegou a sacrificar seu bem-estar em busca de resultados impecáveis e não quer repetir isso.

"Mantive um diário para entender melhor minhas tendências e li livros de autoajuda", conta. "Tive que aprender da forma mais difícil a desenvolver mecanismos de enfrentamento e estratégias para não sacrificar tudo. Ser perfeccionista não é uma qualidade nobre, como eu costumava pensar."

Em alguns momentos, sua voz crítica interna dominava, e o perfeccionismo acabava levando ao esgotamento.

Hoje, olhando para trás, Dayna lembra da ansiedade e do estresse crônicos.

"Agora, me contento em apenas dar o meu melhor e aceitar que não posso sempre atingir o resultado que quero. Mas o resultado que obtenho é mais do que suficiente e estou em paz com isso hoje."

Nem todo perfeccionismo é prejudicial. Uma forma, chamada de perfectionistic striving (busca perfeccionista, em tradução livre), foca estabelecer metas pessoais ambiciosas.

Quando essas metas podem ser ajustadas conforme mudanças de circunstâncias, causam menos estresse e tendem a gerar resultados positivos, como um atleta que diminui o treinamento durante uma lesão.

Ainda assim, há limites. Um estudo publicado em julho de 2025 pela publicação científica British Psychological Society mostrou que buscar metas excessivamente altas frequentemente leva a longas jornadas de trabalho, com ganhos mínimos de desempenho.

Lidar com essas tendências pode ser desconfortável, afirma Windgassen, mas o desconforto faz parte do processo.

"Isso não é um sinal de que você não deve fazer — é um sinal de que você deve", conclui.

