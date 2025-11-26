Cartel de los Soles, a facção venezuelana declarada terrorista por Trump

Getty Images Os EUA afirmam que o cartel é liderado por integrantes das Forças Armadas da Venezuela, mas o governo do país rejeita as acusações como uma "mentira ridícula" Os Estados Unidos designaram o Cartel de los Soles (Cartel dos Sóis, em espanhol) — um grupo que, segundo os EUA, é liderado pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e por outros integrantes de seu governo — como uma organização terrorista estrangeira. Essa designação dá às agências de segurança e aos militares dos EUA mais poderes para investigar e desmantelar o grupo.

Nos últimos meses, os EUA intensificaram a pressão sobre Maduro, considerando seu governo ilegítimo após a eleição de 2024, amplamente rejeitada por acusações de fraude. A medida representa mais um instrumento para aumentar a pressão. Mas, por outro lado, questionamentos sobre a existência do Cartel de los Soles também têm ganhado força. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela rejeitou a designação "de forma categórica, firme e absoluta", a descrevendo como "uma mentira nova e ridícula". Não surpreendentemente, o ministro do Interior e Justiça da Venezuela, Diosdado Cabello, há muito chama o cartel de "fabricação". Cabello, apontado pelos EUA como um dos integrantes de alto escalão do cartel, acusa autoridades americanas de usar a alegação como pretexto para atingir adversários.

"Sempre que alguém os incomoda, nomeiam a pessoa como chefe do Cartel de los Soles", disse Cabello em agosto. Gustavo Petro, presidente de esquerda da vizinha Colômbia, também negou a existência do cartel. "É uma desculpa fictícia da extrema-direita para derrubar governos que não lhes obedecem", escreveu Petro na rede social X, em agosto.

O Departamento de Estado dos EUA mantém, porém, que o Cartel de los Soles não apenas existe como também "corrompeu as forças militares, de inteligência, o Legislativo e o Judiciário da Venezuela". Especialistas consultados pela BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC) dizem que a verdade está em algum ponto no meio dessas alegações. Getty Images O governo dos EUA alega que Nicolás Maduro lidera o Cartel de los Soles O termo Cartel de los Soles surgiu no início da década de 1990.

Ele foi cunhado pela imprensa venezuelana após acusações de tráfico de drogas contra um general responsável pelas operações antidrogas na Guarda Nacional da Venezuela, e se referia à insígnia em forma de sol usada pelos generais nas ombreiras para indicar sua patente. Mike LaSusa, especialista em crime organizado nas Américas e diretor adjunto de conteúdo da Insight Crime, afirmou que o termo logo passou a ser usado para todos os funcionários venezuelanos supostamente ligados ao tráfico de drogas, independentemente de integrarem ou não a mesma organização. Getty Images O nome "soles" (sóis) vem da insígnia em forma de sol usada pelos generais venezuelanos em seus uniformes Raúl Benítez-Manau, especialista em crime organizado da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), afirmou que as atividades do grupo começaram no final da década de 1980 e início da década de 1990, em resposta aos acontecimentos na vizinha Colômbia, a maior produtora de cocaína do mundo.