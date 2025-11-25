Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Como imprensa internacional noticiou início da pena de Bolsonaro por 'conspiração golpista'
Agência BBC

'A condenação do Sr. Bolsonaro baseou-se em uma vasta quantidade de provas', afirmou o jornal americano The New York Times.
Autor Mariana Alvim - Da BBC News Brasil em São Paulo
Autor
Colagem com foto de Bolsonaro e títulos de matérias
Reuters/BBC

A notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro começou a cumprir nesta terça-feira (25/11) sua pena de 27 anos de prisão, em regime inicial fechado, foi amplamente coberta por vários veículos da mídia internacional, que estão destacando a informação em suas páginas principais.

O jornal americano The New York Times publicou reportagem afirmando que Bolsonaro começará a cumprir a pena de 27 anos por "conspiração golpista" e destacou que sua defesa deve reforçar o pedido de regime domiciliar por questões de saúde.

"A condenação do Sr. Bolsonaro baseou-se em uma vasta quantidade de provas que demonstraram que ele e seu círculo íntimo passaram meses minando a confiança dos eleitores no sistema eleitoral brasileiro e, depois de perder por uma pequena margem para o Sr. Lula, tentaram mantê-lo no poder", diz um trecho da reportagem.

O texto do New York Times lembra que "não é a primeira vez que um ex-presidente brasileiro enfrenta a prisão", citando os casos de Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor.

O inglês The Guardian também afirmou no título que Bolsonaro cumprirá pena por "conspirar um golpe de Estado" no Brasil.

O primeiro parágrafo do texto destaca que o ex-presidente brasileiro ficará preso em uma sala de 12m².

Bolsonaro é descrito como um "populista de extrema direita" que "governou a maior democracia da América Latina" entre 2019 e 2022. Brasileiros contrários e favoráveis ao ex-presidente participaram com entrevistas para a reportagem.

Também é atribuído a especialistas a análise de que "a influência do ex-presidente diminuiu drasticamente nos últimos meses".

O francês Le Monde traz um texto factual e costurado pela cronologia do processo à prisão de Bolsonaro. É mencionado também que o ex-presidente teve prisão preventiva decretada no sábado (22/11) após "tentar queimar sua tornozeleira eletrônica".

