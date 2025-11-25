Como imprensa internacional noticiou início da pena de Bolsonaro por 'conspiração golpista'

Reuters/BBC A notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro começou a cumprir nesta terça-feira (25/11) sua pena de 27 anos de prisão, em regime inicial fechado, foi amplamente coberta por vários veículos da mídia internacional, que estão destacando a informação em suas páginas principais. O jornal americano The New York Times publicou reportagem afirmando que Bolsonaro começará a cumprir a pena de 27 anos por "conspiração golpista" e destacou que sua defesa deve reforçar o pedido de regime domiciliar por questões de saúde.

"A condenação do Sr. Bolsonaro baseou-se em uma vasta quantidade de provas que demonstraram que ele e seu círculo íntimo passaram meses minando a confiança dos eleitores no sistema eleitoral brasileiro e, depois de perder por uma pequena margem para o Sr. Lula, tentaram mantê-lo no poder", diz um trecho da reportagem. O texto do New York Times lembra que "não é a primeira vez que um ex-presidente brasileiro enfrenta a prisão", citando os casos de Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor. O inglês The Guardian também afirmou no título que Bolsonaro cumprirá pena por "conspirar um golpe de Estado" no Brasil. O primeiro parágrafo do texto destaca que o ex-presidente brasileiro ficará preso em uma sala de 12m².