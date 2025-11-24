Baby Shark: como vídeo de 90 segundos gerou negócio de US$ 400 milhões

Getty Images Quando Kim Min-seok autorizou, em junho de 2016, a publicação de um clipe de 90 segundos de uma canção infantil, ele não tinha ideia do impacto que teria. A música se tornou um fenômeno global, com mais de 16 bilhões de visualizações — o vídeo mais visto da história do YouTube.

A canção era a grudenta Baby Shark. Além de conquistar crianças e irritar adultos ao redor do mundo, a música abriu caminho para que a criadora, a empresa sul-coreana Pinkfong, se tornasse um negócio de mídia avaliado em centenas de milhões de dólares. "Não esperávamos que se destacasse do nosso outro conteúdo", disse Kim, CEO da Pinkfong, à BBC, do escritório da empresa em Seul (Coreia do Sul). "Mas, olhando para trás, foi um ponto de virada que preparou nossa trajetória global." Na terça-feira (18/11), essa trajetória levou a Pinkfong ao mercado de ações da Coreia do Sul, onde suas ações subiram mais de 9% na estreia, dando à empresa uma avaliação de mais de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões).

Getty Images O CEO da Pinkfong, Kim Min-seok, participa da cerimônia de abertura de capital da empresa 'Não esperávamos salário' Fundada em 2010 como SmartStudy, a empresa produzia conteúdo digital para crianças de até 12 anos. No início, tinha apenas três funcionários, incluindo Kim e o diretor de tecnologia, Dongwoo Son. "O escritório era minúsculo, ainda menor que este", lembrou Kim, apontando para a sala de conferência de onde falava.

Era tão pequeno que "nem esperávamos receber salário na época", disse, por meio de um tradutor. Getty Images A empresa foi renomeada Pinkfong em 2022, inspirada em sua personagem raposa, alegre e curiosa A Pinkfong passou por várias reformulações, incluindo a mudança de foco para crianças pequenas. A empresa cresceu para cerca de 100 funcionários e passou a priorizar jogos e conteúdos educativos simples. "Foi quando Baby Shark surgiu", explicou Kim.

Desde 2022, a empresa é chamada The Pinkfong Company, nome inspirado em uma raposa alegre e curiosa de um de seus primeiros desenhos. Hoje, conta com cerca de 340 funcionários, com escritórios em Tóquio (Japão), Xangai (China) e Los Angeles (EUA). O fenômeno Baby Shark Acredita-se que Baby Shark tenha surgido nos Estados Unidos nos anos 1970, sendo cantada em acampamentos de verão infantis.