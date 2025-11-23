Como uso do celular pode arruinar seu relacionamento

Getty Images 'Phubbing' é o ato de involuntariamente ignorar alguém em favor do celular Todos nós sabemos que o uso frequente do celular prejudica as relações pessoais, mas isso não nos impede de recorrer ao aparelho várias vezes por dia. É assim que o phubbing (expressão em inglês para o ato de involuntariamente ignorar alguém em favor do celular) se infiltra em situações cotidianas.

A prática pode fazer com que parceiros se sintam ignorados e, no caso de pais, pode afetar crianças, do enfraquecimento de vínculos com as crianças mais novas à queda de autoestima entre as mais velhas. Mas em vez de culpar a falta de autocontrole, focar o uso intencional do aparelho pode ser mais eficaz, afirma a psicóloga Kaitlyn Regehr, professora associada da University College London, no Reino Unido. A cada vez que for usar o aparelho, explique à outra pessoa o motivo de estar fazendo isso e, ao terminar, guarde o celular e retome a conversa. A recomendação parece básica, mas Regehr afirma ao programa Woman's Hour ("Hora da Mulher", em tradução livre), da BBC, que essa pequena mudança ajuda a ajustar comportamentos, já que muita gente checa mensagens, desliza notificações ou "dá só uma olhada rápida" sem se dar conta.

O importante é ser transparente. Portanto, se aparecer uma mensagem que você precisa checar, diga à pessoa ou pessoas com quem você está: "Só preciso responder isso; depois volto a prestar atenção". Ao descrever a ação — "preciso ver o horário do trem" ou "estou respondendo minha mãe" —, se interrompe o hábito automático e sinaliza para a pessoa ao seu lado que ela ainda é importante. "Isso impede que o outro se sinta ignorado", diz Regehr.

"E te mantém responsável, porque reduz a chance de se perder em outros aplicativos ou em rolagens intermináveis." Fazer isso também pode ajudar a melhorar seus relacionamentos. Getty Images Hábito pode afetar crianças, do enfraquecimento de vínculos à queda de autoestima Outra pesquisa reforça o impacto dessas ações. A psicóloga Claire Hart, professora associada da University of Southampton, no Reino Unido, ouviu 196 pessoas sobre relações e uso do celular.

Segundo ela, quanto mais alguém sente que está sendo alvo de phubbing, pior tende a ser sua relação. "Nem todos reagem da mesma forma", afirma. "Depende da personalidade, mas, quando alguém se sente ignorado, isso pode gerar reação." O parceiro então pega o próprio celular, e a dinâmica vira um ciclo no qual cada um se sente rejeitado ou menos valorizado do que o que aparece na tela.