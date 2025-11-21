Agência Nacional do Crime (Reino Unido) George Rossi, chefe da organização TGR, com sua vice-líder, Elena Chirkinyan Comprar cocaína no Reino Unido pode ajudar indiretamente as fábricas de armas na Rússia, alerta a Agência Nacional do Crime britânica (NCA, na sigla em inglês). O organismo afirma que um homem ligado a uma rede de lavagem de dinheiro liderada pela Rússia, em operação no Reino Unido, comprou um banco no Quirguistão, usado para fazer pagamentos em nome da máquina de guerra russa.

Segundo o vice-diretor de Crimes Econômicos da agência, Sal Melki, trata-se de um "vasto ecossistema criminoso que financia ações muito ruins em todo o mundo". A NCA vem tentando destruir a rede de cima a baixo, chegando a colocar anúncios nos banheiros dos postos de gasolina das rodovias britânicas, alertando os entregadores que transportam dinheiro para as organizações de lavagem de capitais sobre as duras penas de prisão a que estão sujeitos. A investigação sobre a lavagem de dinheiro russo é denominada Operação Desestabilize. No ano passado, a NCA anunciou a identificação de duas redes, chamadas TGR e Smart. Elas trabalhavam em conjunto para lavar o dinheiro das gangues de venda de drogas, fornecedores de armas de fogo ilegais e contrabandistas de pessoas.

Os investigadores, agora, descobriram que George Rossi, chefe da TGR, comprou um banco no Quirguistão. Agência Nacional do Crime (Reino Unido) Uma das apreensões de dinheiro vivo feitas pela NCA Rossi comprou o banco através da sua empresa Altair Holding S. A. No dia de Natal de 2024, a companhia assumiu 75% das ações do Banco Keremet. Investigações adicionais concluíram que o Banco Keremet facilitava pagamentos para um banco estatal russo chamado Promsvyazbank (PSB), descrito pelo Tesouro americano como "centro de evasão de sanções".

A NCA afirma que o Banco Keremet ajudava o PSB a fazer pagamentos para a "base industrial militar da Rússia" — em outras palavras, para as fábricas que produzem armamentos para uso na guerra contra a Ucrânia. Nas ruas, a TGR e a Smart fornecem "todo um espectro de serviços de lavagem de dinheiro", segundo a NCA. Elas permitem que pessoas como comerciantes de drogas e fornecedores de armas ilegais troquem seu dinheiro por criptomoedas. Os investigadores afirmam que a rede de lavagem de dinheiro operava em pelo menos 28 cidades no Reino Unido, "sustentando toda uma estrutura que permite que o crime compense no nosso país".

Melki alerta que "não podemos ignorar a imensa escala desta ameaça". "Podemos traçar uma linha que liga alguém que compra cocaína em uma sexta-feira à noite no Reino Unido aos eventos geopolíticos que causam sofrimento em todo o mundo." "Não é algo simples como 'OK, eu pago meu traficante e acaba aí'", prossegue ele. "Na verdade, trata-se de um vasto ecossistema criminoso, que financia ações muito ruins em todo o mundo."