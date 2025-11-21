Comer até ficar 80% satisfeito? O que diz a filosofia japonesa do 'hara hachi bu'

Getty Images O princípio do hara hachi bu consiste em deixar de comer pouco antes de ficar satisfeito Algumas das pessoas mais saudáveis e longevas do mundo seguem a prática do hara hachi bu, uma filosofia alimentar baseada na moderação. Esta prática provém de um ensinamento do Confucionismo japonês, que recomenda às pessoas comer apenas até se sentirem cerca de 80% satisfeitas. E, mais recentemente, ela ganhou popularidade como estratégia para perder peso.

O hara hachi bu enfatiza a importância de se alimentar com moderação e deixar de comer antes de ficar totalmente "cheio". Mas não deve ser considerado um método de restrição alimentar. Na verdade, ele representa uma forma de comer que nos ajuda a cultivar a consciência e a gratidão, comendo lentamente. As pesquisas sobre o hara hachi bu são limitadas. Estudos anteriores avaliaram os padrões alimentares gerais das pessoas que moram em regiões onde esta filosofia alimentar é mais comum, não a "regra dos 80%" isoladamente. Mas as evidências disponíveis, de fato, indicam que o hara hachi bu pode reduzir a ingestão total diária de calorias. E também é associado ao menor ganho de peso a longo prazo e menor índice de massa corporal (IMC) médio.

Esta prática também está associada a hábitos alimentares mais saudáveis entre os homens, que preferem consumir mais verduras e menos cereais nas refeições, quando seguem o hara hachi bu. A prática inclui muitos princípios similares à alimentação consciente ou intuitiva. E estes métodos, baseados na consciência sem se concentrar em dietas restritivas, incentivam maior conexão com os nossos sinais internos de fome e saciedade. Pesquisas demonstram que estes enfoques também podem nos ajudar a comer menos por razões emocionais e melhorar a qualidade geral da nossa alimentação.

Ser consciente e apreciar a comida O hara hachi bu também pode apresentar muitos benefícios, além da perda de peso. O foco do método na consciência e na alimentação intuitiva, por exemplo, pode oferecer uma forma suave e sustentável de promover mudanças de longo prazo relacionadas à saúde. Estas mudanças sustentáveis são mantidas por longos períodos com muito mais facilidade. Isso pode melhorar a saúde e evitar a recuperação do peso perdido, que pode ser um risco entre as pessoas que emagrecem com as dietas tradicionais.