Suspensão de tarifas por Trump 'é passo na direção certa', diz Celso Amorim
Agência BBC

Governo espera que negociações continuem para reduzir tarifas sobre manufaturados. Menção de Trump a conversa de Lula foi interpretada como recado a apoiadores do ex-presidente na Casa Branca.
Autor Leandro Prazeres - Da BBC News Brasil em Belém (PA)
Tipo Notícia

Celso Amorim
SERGIO LIMA/AFP via Getty Images

O assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, avaliou que a suspensão das tarifas de 40% sobre alguns produtos agrícolas brasileiros feita pelo governo dos Estados Unidos e anunciada nesta quinta-feira (20/11) é "um passo na direção certa".

"É uma medida positiva. É resultado de um trabalho cuidadoso no nível político, diplomático e no das negociações. É um passo na direção certa", disse o embaixador pouco antes de embarcar para a África do Sul, onde será realizada a Cúpula de Líderes do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo.

No entanto, um integrante do governo brasileiro que falou à BBC News Brasil em caráter reservado apontou que apesar da sinalização positiva do governo americano, a redução das tarifas desta quinta-feira ainda não resolve totalmente o imbróglio.

Segundo esta fonte, a medida corrige o que ele classificou como um "erro" cometido pelos americanos em julho ao anunciar a tarifa de 40% com a principal justificativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria sofrendo uma perseguição política classificada por Trump como uma "caça às bruxas" que precisava parar.

O integrante do governo acrescentou que é preciso haver uma negociação para a redução das tarifas sobre produtos manufaturados brasileiros que ainda enfrentam sobretaxas.

Um outro funcionário do governo brasileiro ouvido pela BBC News Brasil em caráter reservado chamou atenção para o fato de que o decreto assinado por Trump fazer uma menção direta às conversas mantidas com Lula.

Segundo ele, essa menção serviria tanto como um recado aos negociadores brasileiros, indicando que o processo deverá continuar, quanto aos integrantes do governo americano que, eventualmente, ainda apoiem Bolsonaro

Nesta quinta-feira, o governo americano anunciou a retirada de tarifas de 40% sobre café, alguns cortes de carne bovina, açaí, manga e cacau. A medida, segundo o decreto, vale para as mercadorias que chegaram aos Estados Unidos a partir do dia 13 de novembro.

Desde a aplicação do tarifaço, o governo brasileiro reagiu afirmando que não cederia à pressão americana e que o julgamento de Bolsonaro seguiria de acordo com os trâmites determinados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos começou a dar sinais de que poderia diminuir em setembro, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump se encontraram em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. O encontrou, segundo relatos, durou menos de um minuto e abriu caminho para uma aproximação entre os dois.

No dia 26 de outubro, os dois voltaram a se encontrar, na Malásia, na sua primeira reunião bilateral. Na ocasião, a dupla acertou que as diplomacias dos dois países deveriam se encontrar nas semanas seguintes para dar sequência às negociações sobre o tarifaço.

