Primeiro beijo surgiu há 21 milhões de anos, dizem cientistas
Agência BBC

Primeiro beijo surgiu há 21 milhões de anos, dizem cientistas

Novo estudo investiga como surgiu o beijo na boca e conclui que neandertais também se beijavam.
Victoria Gill - Da BBC News
Victoria Gill - Da BBC News Autor
Composição de diferentes animais se beijando. No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo: dois macacos se beijando; dois lêmures com os rostos encostados; dois guepardos aparentemente se beijando na boca; um orangotango beijando outro na bochecha; dois macacos se beijando de olhos fechados; e duas girafas aparentemente se beijando nos lábios.
Getty
Pesquisadores encontraram evidências de beijo em várias espécies

Humanos beijam, macacos beijam e até ursos polares beijam. E, agora, pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos reconstruíram a origem evolutiva desse enigma.

O estudo sugere que o beijo na boca surgiu há mais de 21 milhões de anos e provavelmente era praticado pelo ancestral comum de humanos e outros grandes símios — primatas de grande porte, como gorilas, chimpanzés, orangotangos e humanos.

A pesquisa concluiu que neandertais — parentes humanos mais próximos, extintos há cerca de 40 mil anos — também podem ter se beijado – e que humanos e neandertais podem até ter trocado beijos.

Fotografia com dois macacos se beijando de olhos fechados.
Getty
Os cientistas definiram beijo como contato boca a boca "com algum movimento dos lábios ou partes da boca e sem transferência de alimento"

O beijo é um enigma evolutivo para os cientistas: não traz benefícios óbvios de sobrevivência ou reprodução, mas aparece em muitas sociedades humanas e no reino animal. Ao identificar outros animais que se beijam, os pesquisadores conseguiram construir uma "árvore genealógica evolutiva" para determinar quando o gesto provavelmente surgiu.

Para comparar o mesmo comportamento entre espécies diferentes, os pesquisadores precisaram definir de forma precisa – e pouco romântica – o que seria um "beijo".

No estudo, publicado na revista Evolution and Human Behaviour, o beijo foi definido como contato oral-oral não agressivo "com algum movimento dos lábios ou partes da boca e sem transferência de alimento".

"Humanos, chimpanzés e bonobos [primatas da família dos chimpanzés] todos se beijam", explicou Matilda Brindle, bióloga evolutiva da Universidade de Oxford e principal autora do estudo. A partir disso, concluiu: "é provável que o ancestral comum mais recente deles também se beijasse".

O estudo identificou comportamentos que se enquadram na definição científica de beijo em lobos, cães-da-pradaria, ursos polares – que se beijam de forma desordenada, com muita língua – e até albatrozes.

O foco foi nos primatas, especialmente nos símios, para traçar um quadro evolutivo da origem do beijo humano.

"Achamos que o beijo provavelmente evoluiu há cerca de 21,5 milhões de anos nos grandes símios."

A pesquisa também concluiu que os neandertais também se beijavam.

Um estudo anterior sobre o DNA de neandertais mostrou que humanos modernos e neandertais compartilhavam um micro-organismo oral – um tipo de bactéria encontrada na saliva.

"Isso significa que eles devem ter trocado saliva por centenas de milhares de anos após a separação das espécies", disse Brindle.

Dois macacos se beijando na boca.
Getty
Os cientistas afirmam que esse comportamento é algo "que compartilhamos com nossos parentes não humanos"

Embora o estudo tenha identificado quando o beijo evoluiu, não conseguiu responder por que ele surgiu.

Entre as hipóteses estão que o gesto teria surgido do comportamento de higiene dos ancestrais símios ou que ofereça uma forma íntima de avaliar saúde e compatibilidade de parceiros.

"É importante entender que esse é um comportamento que compartilhamos com nossos parentes não humanos", disse Brindle, que espera que a pesquisa abra caminho para responder a essa questão.

"Devemos estudar esse comportamento, e não apenas descartá-lo como bobo porque tem conotações românticas entre humanos."

