Por que comemos demais quando estamos estressados (e como evitar isso)

Getty Images O estresse pode aumentar ou diminuir a nossa fome — e pode também afetar nosso apetite a longo prazo O estresse pode arruinar nossa saúde. Ele causa dor de cabeça, dores de estômago, insônia e também pode alterar os nossos hábitos alimentares. Quando estamos estressados, podemos acabar procurando chocolate e pizza ou deixar totalmente de comer.

Mas por que o estresse afeta o nosso apetite? E existe algo que possamos fazer a respeito? O que é o estresse? "O estresse, na verdade, é a reação do seu corpo e da sua mente a situações desafiadoras e opressivas, sobre as quais, no momento, você talvez tenha a sensação de que não pode fazer nada", explica a psicóloga clínica Rajita Sinha, fundadora e diretora do Centro Interdisciplinar do Estresse da Universidade Yale, nos Estados Unidos. Os eventos no nosso ambiente, a ansiedade na nossa mente e mudanças do nosso corpo, como fome ou sede extrema, podem ativar uma parte do cérebro do tamanho de uma ervilha chamada hipotálamo, que aciona a reação de estresse que coloca o nosso corpo em ação. Sinha afirma que este "sistema de alarme" age sobre todas as células do nosso corpo, ativando hormônios como a adrenalina e cortisol, para aumentar a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos.

O estresse de curto prazo pode ser útil. Ele oferece um pico de motivação para podermos fugir do perigo ou completar uma atividade dentro do prazo. Mas, a longo prazo, o estresse "crônico" pode ser prejudicial. O estresse crônico pode ser causado pela pressão contínua dos relacionamentos, do trabalho ou problemas financeiros. Estas pessoas podem sofrer de depressão, distúrbios do sono e ganho de peso. Por que o estresse mexe com o nosso apetite? O estresse pode amplificar ou silenciar completamente a fome.

"Lembro que, quando estava estudando para meus exames, fiquei doente", conta a neuro-oftalmologista Mithu Storoni, autora dos livros Stress-Proof e Hyperefficient ("À prova de estresse" e "Hipereficiente", em tradução livre). "Naturalmente, agora sabemos que um dos motivos para que isso aconteça é porque existe um caminho direto entre o sistema gastrointestinal (o estômago e os intestinos) e o cérebro", explica ela. O estresse pode suprimir a atividade do nervo vago, que vai do tronco encefálico até o abdômen. Esse nervo transmite sinais entre o cérebro e o intestino, informando ao cérebro se o estômago está cheio e quais as necessidades de energia do corpo.