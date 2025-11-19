A descoberta arqueológica que revela violência escravocrata em bairro japonês de SP

Restos mortais encontrados em escavação na Capela dos Aflitos terão sua origem analisada em laboratório, mas acredita-se que eles podem ser de escravizados negros enterrados ali.

Um novo achado arqueológico, cuja descoberta foi divulgada nesta quarta-feira (19/11), reforça esse passado.

Turístico e historicamente associado à imigração japonesa , o bairro da Liberdade, na região central de São Paulo (SP) , tem um passado ligado à violência escravocrata do Brasil.

Exatamente onde hoje fica a Praça da Liberdade havia um local chamado Campo da Forca — algo que já era sabido antes da nova descoberta arqueológica.

Segundo os pesquisadores, a probabilidade é alta de que esses corpos sejam de pessoas negras, mas isso ainda será analisado em laboratório.

A descoberta comprova o antigo uso do local como cemitério de condenados à pena capital — em geral, escravizados fugitivos que eram recapturados e executados.

Em escavações realizadas na Capela dos Aflitos, igreja ligada à Arquidiocese de São Paulo e localizada na Liberdade, foram encontrados restos mortais de cinco a dez pessoas — pesquisadores ainda estão analisando o achado para determinar exatamente quantas ossadas estão ali.

Esses cinco corpos foram encontrados a cerca de um metro de profundidade, na área do antigo velário.

Dos corpos achados, acredita-se que cinco passaram pelo chamado sepultamento estruturado, quando os restos mortais estão organizados em jazigo ou cova específica — diferente da cova rasa ou mesmo da colocação de ossadas em outro lugar, sem organização ou critério.

Entre 1765 e 1874, ocorriam ali execuções de pessoas condenadas ao enforcamento em São Paulo. Aqueles que não tinham o corpo completamente mutilado eram sepultados no cemitério em volta da capela.

"O trabalho está em pleno andamento e alguns ainda podem ser achados. No chão da sacristia, há um amontado de seres humanos e precisamos reconstituir as peças desses quebra-cabeças de potenciais indivíduos", esclarece.

Em conversa com a BBC News Brasil, o arqueólogo Paulo Zanettini, que comanda o trabalho das escavações no local, explica por que ainda não é possível determinar o número de corpos encontrados.

Na área da sacristia e do banheiro, a menos de 50 centímetros de profundidade, foram localizados ossos desestruturados.

As escavações foram realizadas porque a Capela dos Aflitos passa por uma restauração, ainda sem previsão de finalização. O local está atualmente fechado ao público.

As duas descobertas consolidam a história de violência, sobretudo contra africanos e afrodescendentes, do bairro.

A descoberta recente, divulgada pela Arquidiocese de São Paulo, soma-se a uma anterior: em 2018, arqueólogos encontraram ali restos mortais de oito pessoas.

De acordo com a arquidiocese, trabalhos foram feitos em pontos específicos da sacristia, do adro, da nave central, da nave lateral esquerda e da área do velário da capela, com o objetivo de avaliar o estado de conservação da estrutura.

A área da capela é considerada parte de um sítio arqueológico.

Como se trata de uma área de importância histórica, a empresa Zanettini Arqueologia foi contratada para acompanhar o trabalho de restauração.

Foram encontrados remanescentes humanos, fragmentos de cerâmica e de louça e um enxoval funerário.

Segundo Paulo Zanettini, um dos indivíduos foi enterrado com adereço e um colar. Esses elementos indicam que se tratava de pessoa importante para sua comunidade.

A arquidiocese tomou a decisão, em conjunto com lideranças comunitárias e do comitê gestor criado para a obra, de remover o material dali para estudos. As imagens da descoberta não serão divulgadas em respeito aos antepassados negros da comunidade.

No caso dos remanescentes humanos, decidiu-se retirar do local apenas os que estavam fora de sepulturas. Esse trabalho de exumação e remoção começou a ser feito nesta semana, conta Zanettini.

A ideia é que as ossadas sejam analisadas no Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com o arqueogeneticista Tiago Ferraz, pesquisador na USP, isso deve ser feito em breve, mas ainda sem previsão.

Os ossos descobertos em 2018 já estão no laboratório.

Com a análise de DNA, espera-se descobrir definitivamente a origem étnica dessas pessoas.

Ferraz afirma que quer, antes das análises em laboratório, "ter uma conversa muito sincera com as comunidades negras" ligadas à memória da Liberdade, para depois fazer essa pesquisa — em respeito ao trabalho de "retomada da memória e da ancestralidade dessas pessoas".

Em seguida, os restos mortais devem ser sepultados novamente no solo da capela.

Segundo Zanettini, é um sinal de respeito, já que eles foram enterrados em local considerado sagrado e, por consenso entre os envolvidos no trabalho, decidiu-se manter essa condição.

Do esquecimento ao resgate

Divulgação/Zanettini Arqueologia Para especialista, a visão eurocêntrica que predomina em São Paulo contribui para apagamento do passado afro da cidade

No mundo acadêmico, a descoberta já ecoa.

Professor na Universidade Estadual Paulista (Unesp), o historiador Paulo Henrique Martinez diz à BBC News Brasil que o retorno crítico a episódios de violência do passado "é a bola da vez nas políticas públicas de memória mundo afora".

"Na variedade de tipos de patrimônio histórico e cultural paulistano, a Capela dos Aflitos e seus remanescentes materiais e humanos inscrevem-se no acervo de experiências e de testemunhos da memória traumática que está adquirindo expressão cultural e relevância histórica e política no século 21", pontua ele, que não esteve envolvido na descoberta.

Para o historiador, outro aspecto importante da descoberta é trazer mais evidências sobre o passado afro do bairro, que vem historicamente sendo "recoberto com a capa do esquecimento e da invisibilidade".

É preciso "encarar esse passado [escravocrata] com vigor e lucidez, olhar firme e fixamente nos olhos dessa tragédia", defende Martinez.

Pesquisador no Instituto Presbiteriano Mackenzie, o historiador Victor Missiato diz que esse tipo de descoberta deve ajudar a "reconstituir o máximo da história dessas pessoas [escravizadas e ex-escravizadas] para termos em mente as atrocidades que aconteceram" no bairro.

Para Missiato, a visão eurocêntrica que predomina em São Paulo contribui para apagar esse passado afro, e descobertas como a desta quarta-feira ajudam a resgatar a identidade da população negra na cidade.

A origem do nome 'Liberdade'

BBC A Capela dos Aflitos está fechada para público enquanto passa por restauração, ainda sem previsão de entrega

A Capela dos Aflitos, dedicada a Nossa Senhora dos Aflitos, foi erguida em 1779.

Na época, ficava dentro do chamado Cemitério dos Aflitos, que havia sido aberto quatro anos antes.

Era o local de sepultamento dos excluídos da sociedade: escravizados, indígenas, pobres e condenados à morte no vizinho Campo da Forca.

Na maior parte das vezes, aliás, pessoas que se enquadravam em mais de um desses quesitos.

O cemitério só foi desativado na segunda metade do século 19, após a inauguração, em 1858, do Cemitério da Consolação.

Então, o terreno foi loteado pela administração da Igreja Católica em São Paulo na época. Restou para a hoje arquidiocese apenas o beco e pequena capela, atualmente circundada por edifícios.

Originalmente erguida em taipa de pilão, a igrejinha passou por várias reformas e ampliações — as duas maiores foram em 1890 e em 1960.

No início dos anos 1990, um incêndio, provavelmente causado por problemas elétricos, danificou consideravelmente a capela, que precisou de obras de restauro.

Em 2018, rachaduras nas paredes apareceram e parte do telhado cedeu.

Segundo divulgado na época, o problema foi causado por uma construção na vizinhança.

Em 2020, a prefeitura autorizou a desapropriação desta construção, o que ocorreu três anos depois.

O projeto é que ali funcione o Memorial dos Aflitos, ainda sem previsão de inauguração.

Embora não seja consenso entre pesquisadores, há uma versão que atribui ao passado de violência contra os negros o nome do bairro.

"Liberdade" seria uma referência à história de Francisco José das Chagas, soldado negro conhecido como Chaguinhas.

Ele foi condenado à pena capital porque havia liderado um motim em seu batalhão, cobrando o pagamento de salários atrasados.

Diz essa versão que, quando estava sendo executado, em 1821, a multidão gritou "liberdade".

O nome teria vingado, e Chaguinhas virou santo popular — essas figuras que são veneradas por fiéis mesmo sem a aprovação eclesial.

Acredita-se que o local onde ele ficou preso enquanto aguardava a execução seja exatamente onde é o velário da capela. O local se tornou ponto de peregrinação.

Toda essa história ganha contornos mais nítidos quando achados arqueológicos são descobertos — e essas pesquisas vêm a público.

"A presença de elementos materiais confere atualidade e permite questionamentos tanto sobre a memória preservada quanto sobre a memória apagada e silenciada. Levam diretamente ao coração da história da cidade e de seus habitantes", comenta Martinez.

"Espaços de dor, enclausuramento e castigos tornaram-se relevantes espaços pedagógicos para a promoção e a educação em direitos humanos, justiça, conhecimento, reparação aos indivíduos e grupos sociais afetados", continua o historiador.

"São termômetros sociais da eficácia da democracia baseada na igualdade e na liberdade."

Liberdade, afinal, se tornou o nome do bairro.