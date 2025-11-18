O problema que afeta uma em cada cinco mães: 'Eu mal conseguia andar'

Rebecca Middleton Rebecca teve um primeiro trimestre de gravidez difícil, marcado por enjoo e mal-estar. No início do segundo trimestre, começou a desenvolver dor pélvica Quando Rebecca Middleton engravidou, não fazia ideia de que passaria os três meses finais da gestação em uma cadeira de rodas. Middleton teve um primeiro trimestre de gravidez difícil, marcado por enjoo e mal-estar. No início do segundo trimestre, começou a desenvolver dor pélvica.

"Eu mal conseguia andar. Sempre tive algum problema de dor lombar na vida, mas nada tão significativo, e a situação piorou muito rápido", diz. Após relatar a dor, Middleton foi encaminhada a um fisioterapeuta do NHS (sistema de saúde pública do Reino Unido) e acabou diagnosticada com um caso extremo de dor na cintura pélvica. A dor na cintura pélvica relacionada à gravidez é um termo genérico usado para falar de diversas dores ligadas à região pélvica que podem ser sentidas em partes do corpo como o púbis (na altura do quadril), a lombar, as coxas e o períneo. Problemas nas articulações pélvicas são um sintoma comum da gravidez e atingem, em algum grau, uma em cada 5 gestantes. Eles podem afetar atividades do dia a dia, como subir escadas, caminhar e se vestir.

Não há informações precisas sobre as causas, mas elas podem estar ligadas a diversos fatores, como lesões pélvicas anteriores, o peso e a posição do bebê e um trabalho que demande bastante fisicamente (leia mais abaixo sobre sintomas, causas e tratamentos). "Eu estava apavorada. Será que eu voltaria a andar? Como teria meu bebê, como cuidaria dele?", relembra Middleton. Após o parto, ela passou a sentir menos dor, mas ainda tinha dificuldade para tarefas básicas, como andar, carregar o filho ou empurrar o carrinho.

"Fiquei incapacitada por sete meses e precisava de alguém me ajudando o tempo todo", diz. "Eu simplesmente não conseguia fazer o que se espera ao cuidar de um bebê. Foi um período muito difícil." Antes da gravidez, Middleton não conhecia o problema. Depois da experiência, passou a trabalhar como voluntária na Pelvic Partnership, entidade no Reino Unido que busca aumentar a conscientização e oferecer apoio a mulheres com a condição.

A instituição afirma que, com as ações corretas, a condição é tratável. Recomenda ainda que, assim que os sintomas começarem, se busque tratamento individualizado, com terapia manual, e que se solicite ao clínico geral, à parteira ou aos profissionais de saúde do acompanhamento no pré-natal um encaminhamento para um tratamento fisioterapêutico pelo sistema público de saúde. Os profissionais de saúde também podem encaminhar pacientes para serviços de apoio à saúde mental materna, a fim de ajudar a lidar com os impactos emocionais de viver com essa condição por vezes debilitante. Nighat Arif, especialista em saúde da mulher, afirma que uma maior conscientização e uma avaliação precoce poderiam evitar que pacientes como Middleton precisassem de cadeira de rodas ou muletas.