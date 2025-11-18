Da escola para a linha de frente: como crianças ucranianas estão sendo treinadas para lutar contra o próprio país

BBC/Angelina Korba Em uma escola da parte ocupada pela Rússia da região de Kherson, no sul da Ucrânia, as crianças ficam de pé em silêncio, enquanto seus colegas, vestidos com uniformes militares de cor bege e boinas vermelhas, recebem medalhas e presentes. As crianças uniformizadas fazem parte da Yunarmiya, o Exército da Juventude — o movimento juvenil patriótico-militar nacional da Rússia. Os recrutas mais jovens têm apenas oito anos de idade.

Os que não fazem parte da organização observam os privilégios oferecidos aos membros da Yunarmiya: refeições separadas na cantina, melhores alimentos e tratamento especial dos professores. A recusa Serhiy é um estudante de 12 anos. Ele contou à BBC que se recusou a entrar para a Yunarmiya. Por isso, ele recebeu punições, como notas mais baixas, entre outras. "Eles conseguem notas altas mesmo se não souberem a matéria", declarou ele, em referência aos recrutas da Yunarmiya na sua escola. Serhiy trocou de escola diversas vezes por três anos, enquanto vivia sob a ocupação russa.

BBC/Angelina Korba/Canal da Yunarmiya no Telegram Membro mais velho da Yunarmiya ensina a um jovem como preparar uma espingarda Relocado, agora, para o território sob controle ucraniano, ele calcula que até a metade dos seus antigos colegas de classe tenham se inscrito em programas militarizados, seja pela Yunarmiya ou em classes de cadetes administradas pelo Comitê Investigativo da Rússia, uma unidade que investiga crimes sérios ou prioritários no país. Eles podem também estar em unidades especiais de segurança administradas pela Rosgvardiya, um órgão de segurança separado do exército russo, mas controlado pelo Estado. Os críticos afirmam que estes programas se destinam a preparar as crianças para o serviço futuro no exército russo ou outras forças de segurança. Os participantes recebem uniformes especiais e são enviados para campos de treinamento na Rússia durante as férias escolares.

Quais são as origens da Yunarmiya? A Yunarmiya foi fundada em 2016 pelo então ministro da Defesa da Rússia Sergei Shoigu, forte aliado do presidente russo, Vladimir Putin. Atualmente, existem cerca de 1,8 milhão de crianças na organização. A ampla maioria delas está na Rússia, mas o número também inclui 43 mil crianças na Ucrânia ocupada. Também se acredita que a organização recrute ativamente outras crianças ucranianas em todas as regiões ocupadas pela Rússia.