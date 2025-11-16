Protestos contra governo no México deixam pelo menos 120 feridos; o que se sabe

EPA Protestos na Cidade do México neste domingo foram convocados por jovens Pelo menos 120 pessoas — incluindo cem policiais — ficaram feridas neste domingo (16/11) em confrontos durante protestos contra o governo na Cidade do México, segundo as autoridades. Milhares de manifestantes marcharam na capital mexicana no sábado para protestar contra a violência e o governo da presidente Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum acusou as marchas, que também ocorreram em outras cidades, de serem financiadas por políticos de direita que se opõem ao seu governo. O protesto foi organizado por grupos de jovens, atraindo o apoio de cidadãos que protestavam contra crimes de grande repercussão no país, incluindo o assassinato, há poucas semanas, do prefeito de Uruapan, Carlos Manzo, que havia pedido medidas duras contra os cartéis de drogas. Reuters Manifestantes derrubaram barreiras que protegia Palácio Nacional Manifestantes desmontaram partes de uma barreira que protegia o Palácio Nacional, onde Sheinbaum mora. A polícia responsável pela segurança do complexo usou gás lacrimogêneo contra a multidão. As autoridades prenderam 20 pessoas por crimes que incluem roubo e agressão, disse o chefe de segurança da Cidade do México, Pablo Vázquez, a repórteres.

Os manifestantes agitavam faixas com mensagens como "Somos todos Carlos Manzo", enquanto outros usavam chapéus de caubói em sua homenagem. Manzo foi baleado no dia 1º de novembro enquanto participava de um festival do Dia dos Mortos. Ele era conhecido por falar abertamente sobre as gangues em sua cidade e a violência dos cartéis. Ele vinha exigindo medidas enérgicas contra os membros armados dos cartéis que aterrorizam o país.

Getty Images Protestos organizados por jovens aconteceram em algumas cidades mexicanas no domingo Sheinbaum tem atuado contra os cartéis, mas é contra uma nova guerra total contra as drogas. Tentativas anteriores de seus antecessores resultaram em alto número de mortes. Dias antes da marcha, a presidente afirmou que a manifestação estava sendo promovida por robôs online. "Concordamos com a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação se houver jovens com reivindicações, mas a questão aqui é quem está promovendo a manifestação", disse ela em uma coletiva de imprensa.

"As pessoas devem saber como essa manifestação foi organizada para que ninguém seja usado." Sheinbaum mantém índices de aprovação acima de 70% em seu primeiro ano de mandato e obteve avanços no combate ao tráfico de fentanil – uma questão fundamental para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas ela tem sido criticada por não conseguir conter a violência que assola o país e enfrenta crescente hostilidade dos países vizinhos.